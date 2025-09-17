'First Dates' ficha a una modelo internacional para su programa

B. V. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:09 Comenta Compartir

'First Dates' incorpora una cara nueva a su programa. Se trata de Lidia Santos, una modelo internacional que sustituirá a Laura Boado, la joven que acompañaba a los solteros a la mesa antes e su cita. De lo mismo se encargará Lidia, que se sumará al equipo formado por el presentador, Carlos Sobera, y Matías Roure y las gemelas Cristina y Marisa Zapata.

Lidia, Miss Málaga 2011, ha trabajado para numerosas campañas de moda. Algunas marcas con las que ha desfilado son Women's Secret, GUESS o Hunkemöller. De hecho, ha hecho publicidades junto a Elsa Pataky. Su cara es conocida en televisión, ya que participó en 'Supervivientes' en 2019. Estuvo cinco semanas en Honduras, fue la cuarta expulsada de la isla. Esa experiencia le hizo familiarizarse con la tele.

«Siempre me ha ilusionado trabajar en televisión y poder hacerlo en un programa tan querido y con tanta trayectoria como 'First Dates' es muy especial», asegura en su debut ante las cámaras. «Soy una enamorada de la vida y creo firmemente en el amor, así que estar en un formato donde las personas vienen a buscarlo me hace sentir muy identificada».

En cuanto al amor, mantiene una relación sentimental con Christian Ramos, con quien, como ella misma ha confesado en una entrevista, «comparte profesión, horas de gimnasio, viajes y diversión».

En cuanto a su nuevo trabajo en televisión, confía en que esta etapa le permita «crecer como profesional y como persona, aprender del equipo y vivir de cerca todo lo que implica un programa de televisión con tanta historia como este». «Quiero aportar mi frescura, mi energía y mi forma de ser cercana para que los invitados se sientan cómodos y disfruten de la experiencia. Y, sobre todo, espero divertirme mucho y que el público pueda verme en una faceta diferente a la que ya conocen de mí», explica la modelo.