El encontronazo entre un vizcaíno y su cita en 'First Dates' por el kalimotxo: «El vino bueno no se puede mezclar» Andoni, de Barakaldo y padre de dos niñas, se sentó a cenar con Diana, una joven de Logroño

Marina León Martes, 7 de octubre 2025, 18:28

Andoni se presentó en el famoso restaurante de 'First Dates' la noche del lunes dispuesto a encontrar el amor. Este vecino de Barakaldo, de 39 años, se definió como «un chico trabajador y enfocado en las cosas que tengo que hacer. También tengo mis puntos de locura porque me gusta ser disfrutón», confesó.

Nada más cruzar la puerta y saludar a Carlos Sobera, el invitado fue directo a la barra, donde Matías le ofreció una amplia selección de bebidas. El vizcaíno no lo dudó y pidió un kalimotxo. «Lo bebo porque es un tópico en el País Vasco y nos hemos acostumbrado porque hemos crecido así, bebiendo kalimotxo. Y la verdad es que está rico», aseguró. Según especificó, busca «una mujer con la que pueda conversar, salir a tomar algo, ir de viaje...», dijo. Eso sí, es padre de dos niñas y busca a alguien que sea capaz de adaptarse y compartir su día a día.

El programa le organizó una cita con Diana, una joven de Logroño de 27 años que se encuentra de año sabático. «Me gustan los chicos morenitos, altos, con un poco de flow, que parezca que son maleantes, pero que no lo sean», dijo ella. La primera impresión por parte de Andoni fue buena. «Es llamativa, sin ser excesivamente provocativa. Muy sensual», confesó el soltero.

Durante la cena, Diana contó que estuvo trabajando en Suiza como asistente socioeducativo en una guardería. «Que haya visto con buenos ojos que tengo dos niñas es vital. Me ha hecho sentir muy a gusto», afirmó el vizcaíno. «Tiene ese instinto paternal y me gusta que quiera cuidarlas y pasar tiempo con ellas», añadió ella. La situación dio un giro cuando Andoni confesó que el vino no era de su agrado. «Soy más de mezclarlo con Coca-Cola. Soy el típico que se sienta a comer con amigos y piden una botella de 30 euros y lo mezclan», dijo. «¡Yo te mato! Un vino bueno no se puede mezclar. Siendo de La Rioja, me ha dolido», respondió ella entre risas. Abandonaron el programa juntos con ganas de una segunda cita.