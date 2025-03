Encontronazo de Leticia Sabater con la Guardia Civil

A. Mateos Domingo, 9 de marzo 2025, 16:24 Comenta Compartir

De heroína, a villana. Así se puede resumir el fin de semana de Leticia Sabater. La artista visitó un pequeño pueblo de la provincia de Huesca llamado La Fueva, donde fue escogida por sus vecinos como la Reina del Carnaval, y acabó dando un bolo ante 1.500 personas una hora más tarde de lo previsto porque tuvo un encontronazo con la Guardia Civil.

Aunque suene a ciencia ficción, no lo es. Según relata 'El Heraldo de Aragón', Sabater se montó en su Mercedes para dirigirse a La Fueva cuando efectivos de la Guardia Civil le dieron el alto en un control rutinario. Los agentes le pidieron la documentación y la sorpresa (sobre todo para Leticia) fue que su carné estaba sin puntos debido a un cúmulo continuado de infracciones de tráfico. Evidentemente, los agentes inmovilizaron su vehículo.

A partir de ahí empezó el drama para la artista. Lo primero que hizo Sabater fue llamar a los organizadores del bolo, la Asociación Cultural A Redolada d'a Fueba, para contar lo ocurrido y advertir de que iba a llegar tarde.

Afortunadamente para ella, estos le pusieron un taxi que fue a buscarla hasta el mismo control de la Guardia Civil. El show iba a comenzar con retraso pero Leticia Sabater ya iba en camino. Más vale tarde que nunca debieron pensar los 1.500 fans que aguardaban a la Reina del Carnaval... Algunos llegados desde Barcelona, según relató después la artista.

«Fue brutal. La carpa estaba hasta arriba y se quedó pequeña. Fue histórico. Cabían 1.500 personas en un municipio de una población tan reducida y se quedó fuera gente. Además, este año, para sufragar los gastos de la carpa, había que pagar 10 euros por la entrada. Ha venido gente de todos los pueblos de los alrededores e incluso alguno de Barcelona. El ambiente ha sido sensacional. Estoy muy contenta», afirmó Sabater a 'El Heraldo de Aragón'.

La noticia del encontronazo de la Guardia Civil tuvo más eco que su concierto, y este domingo Leticia Sabater ha tenido que emitir un comunicado en sus redes sociales explicando lo sucedido. Y sí, da veracidad a los hechos narrados por el medio aragonés: «Para evitar malos entendidos, os comunico que en ningún momento me han quitado el carnet de conducir... Ayer en un control rutinario de la Guardia Civil, me pidió la documentación del vehículo, y al revisarla me informó que no tenía puntos». Deja claro que «yo no era conocedora de esta situación ya que no me lo había notificado (la DGT) hasta la fecha, y me dijeron (la Guardia Civil) muy amablemente que a partir de ese momento habiéndomelo ya comunicado ellos, ya no podía conducir hasta hacer el curso y examen».

Sabater sí corrigió la primera versión en que fue ella quien tuvo que contratar a un chofer privado, no que la organización le pusiese un taxi a su disposición. Y finalmente aseguró que a finales de mes comenzaría su curso de recuperación de puntos «con muchas ganas».