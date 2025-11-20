El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Un accidente provoca cuatro kilómetros de retenciones en la AP-8 en Amorebieta

El emotivo homenaje a Gemma Cuervo en 'La Revuelta'

La actriz de 91 años visitó el teatro Príncipe de Gran Vía acompañada de su hija y recibió un sonoro aplauso del público

A. Mateos

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:06

Comenta

'La Revuelta' se guardó para el último minuto del programa el momento más emotivo de la noche. Después de ocho años fuera de los focos mediáticos, la icónica actriz Gemma Cuervo irrumpió en el escenario del teatro Príncipe de Gran Vía, acompañada de su hija Cayetana, y se llevó todos los aplausos.

Con una americana y pantalón fucsia, la veterana actriz se subió al escenario con una sonrisa de oreja a oreja y recibió un homenaje improvisado que emocionó al propio Broncano. «Es la sorpresa más bonita», reconoció el presentador, agradeciéndole a Cayetana Guillén Cuervo que hubiese llevado a su madre al plató.

La hija de la actriz, que previamente había sido entrevistada por Broncano, le dijo a su madre que los espectadores eran sus «followers (seguidores)». Un término que nació en las redes sociales y que incluso Gemma Cuervo parece conocer. «¡Followers! ¡Followers!», gritó emocionada saludando a los presentes y provocando un ataque de risa a más de uno.

La actriz, con alguna que otra dificultad para respirar, se dirigió al público muy emocionada. «No puedo dejaros, os quiero», les dijo mientras ellos, de pie, aplaudían su trayectoria. Gemma se abrazó con Broncano y, de nuevo agarrada del brazo de su hija, se marchó del plató. «Honores y respetos eternos. Leyenda», escribieron desde 'La Revuelta' en las redes sociales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal se recrudece hoy con nevadas en cotas bajas y precipitaciones intensas en Euskadi
  2. 2

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  3. 3

    Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  4. 4 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  5. 5

    Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  6. 6

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  7. 7 Ola de frío en Bizkaia: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero
  8. 8 El histórico frontón elegido por Rosalía para una entrevista: «Me gustaría jugar a pelota vasca»
  9. 9

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  10. 10

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El emotivo homenaje a Gemma Cuervo en 'La Revuelta'

El emotivo homenaje a Gemma Cuervo en &#039;La Revuelta&#039;