El emotivo homenaje a Gemma Cuervo en 'La Revuelta' La actriz de 91 años visitó el teatro Príncipe de Gran Vía acompañada de su hija y recibió un sonoro aplauso del público

A. Mateos Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:06 | Actualizado 08:40h. Comenta Compartir

'La Revuelta' se guardó para el último minuto del programa el momento más emotivo de la noche. Después de ocho años fuera de los focos mediáticos, la icónica actriz Gemma Cuervo irrumpió en el escenario del teatro Príncipe de Gran Vía, acompañada de su hija Cayetana, y se llevó todos los aplausos.

👏 Gemma Cuervo pone al teatro en pie



Honores y respetos eternos ❤️#Larevuelta pic.twitter.com/lb23MqXIvX — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 19, 2025

Con una americana y pantalón fucsia, la veterana actriz se subió al escenario con una sonrisa de oreja a oreja y recibió un homenaje improvisado que emocionó al propio Broncano. «Es la sorpresa más bonita», reconoció el presentador, agradeciéndole a Cayetana Guillén Cuervo que hubiese llevado a su madre al plató.

La hija de la actriz, que previamente había sido entrevistada por Broncano, le dijo a su madre que los espectadores eran sus «followers (seguidores)». Un término que nació en las redes sociales y que incluso Gemma Cuervo parece conocer. «¡Followers! ¡Followers!», gritó emocionada saludando a los presentes y provocando un ataque de risa a más de uno.

La actriz, con alguna que otra dificultad para respirar, se dirigió al público muy emocionada. «No puedo dejaros, os quiero», les dijo mientras ellos, de pie, aplaudían su trayectoria. Gemma se abrazó con Broncano y, de nuevo agarrada del brazo de su hija, se marchó del plató. «Honores y respetos eternos. Leyenda», escribieron desde 'La Revuelta' en las redes sociales.