El regalo picante de Cayetana Guillén Cuervo a David Broncano: «Pruébalo y ya me dirás» La actriz acudió a presentar 'No te cayes', su podcast sobre sexualidad

Miércoles, 19 de noviembre 2025

Cayetana Guillén Cuervo acudió a 'La Revuelta' para ponerle un punto picante. La actriz acudió a promocionar 'No te cayes', su podcast en el que habla con sus invitados sobre sexualidad. A David Broncano le regaló varios juguetes. Por ejemplo, un masturbador masculino que a la vez «es lámpara».

Al humorista le recordó a su juventud en la plaza de toros, cuando se celebraban las fiestas de la Asunción de Orcera, el pueblo de Jaén donde se crió. No se fiaba mucho del resultado. «Es como hacerlo con un plástico». «Tu prueba y ya me dirás», avisaba la invitada.

Al cómico le tocó después dibujar un pene y una vulva, «las dos cosas que más me gustan en el mundo». Lo que pretendía Guillén Cuervo era enseñarle un peluche que hacía de maqueta de la vagina. «Todas somos crlitorianas», apuntaba.

Fue un programa muy picante. La visita de la actriz estuvo precedida por la de sus compañeros de profesión Ernesto Alterio y Lucía Caraballo para presentar la nueva comedia 'Todos los lados de la cama'.