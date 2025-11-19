El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El regalo picante de Cayetana Guillén Cuervo a David Broncano: «Pruébalo y ya me dirás»

La actriz acudió a presentar 'No te cayes', su podcast sobre sexualidad

G. C.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:53

Comenta

Cayetana Guillén Cuervo acudió a 'La Revuelta' para ponerle un punto picante. La actriz acudió a promocionar 'No te cayes', su podcast en el que habla con sus invitados sobre sexualidad. A David Broncano le regaló varios juguetes. Por ejemplo, un masturbador masculino que a la vez «es lámpara».

Al humorista le recordó a su juventud en la plaza de toros, cuando se celebraban las fiestas de la Asunción de Orcera, el pueblo de Jaén donde se crió. No se fiaba mucho del resultado. «Es como hacerlo con un plástico». «Tu prueba y ya me dirás», avisaba la invitada.

Al cómico le tocó después dibujar un pene y una vulva, «las dos cosas que más me gustan en el mundo». Lo que pretendía Guillén Cuervo era enseñarle un peluche que hacía de maqueta de la vagina. «Todas somos crlitorianas», apuntaba.

Fue un programa muy picante. La visita de la actriz estuvo precedida por la de sus compañeros de profesión Ernesto Alterio y Lucía Caraballo para presentar la nueva comedia 'Todos los lados de la cama'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE permitirá con un único requisito cobrar estas ayudas junto al subsidio de mayores de 52 años
  2. 2 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  3. 3 Así serían las pensiones mínimas con la nueva subida de 2026
  4. 4

    Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  7. 7

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  8. 8

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora
  9. 9 Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  10. 10

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El regalo picante de Cayetana Guillén Cuervo a David Broncano: «Pruébalo y ya me dirás»

El regalo picante de Cayetana Guillén Cuervo a David Broncano: «Pruébalo y ya me dirás»