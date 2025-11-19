La reacción de Ernesto Alterio cuando Broncano le presenta un novio para su hija: «Como padre, soy chungo» El actor acudió junto a Lucía Caraballo a 'La Revuelta' para presentar la nueva comedia 'Todos los lados de la cama'

Gabriel Cuesta Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:33 | Actualizado 22:54h.

Tocaba explorar 'Todos los lados de la cama' en el programa de David Broncano. Dos de los protagonistas de la tercera entrega de esta clásica comedia, Ernesto Alterio y Lucía Carballo, descendieron al teatro de 'La Revuelta' en el tobogán. Ella de manera un tanto accidentada porque no deslizaba su vestido.

Como de ligar iba el asunto, el humorista trató de buscar novia a un chaval del público, Pablo, que se quejaba de no ligar nada. No conocían a nadie los invitados al que poder presentarle. Alterio le preguntó por estudios, aficiones... «Me ha venido así un abanico de candidatas. Tengo vecinas, tengo...», enumeraba Alterio. «Y una hija», bromeaba su compañera de reparto. No le veía de nuero. «Como padre, soy chungo». Resulta que tenían la misma edad: 19 años. El joven en cuestión lanzó un mensaje a la hija del actor, Lola. Por si surgía. «Que vea el mensaje y si eso que contacte con Instagram con él», lanzaba Broncano. «Tomamos las uvas juntos», se reía Ernesto.

No seáis tímidas, que igual la hija de Ernesto pasa de Pablo por lo que sea #LaRevuelta pic.twitter.com/xSOzDp5jR2 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 19, 2025

Los dos invitados no se quedaron cortos en regalos. El de Alterio era una armónica de juguete para salir del paso «si en algún momento no sabes qué decir». Y hasta hizo una demostración soplando la canción infantil 'Caminando por el bosque'. Los de Lucía eran más voluminosos con guiños a la nueva comedia que protagonizan: una almohada, albornoces para los tres y dos melones que acabaron reventados contra el suelo. «Es para ver si están buenos», se justificaba el conductor del programa.

No sé qué nos impide como sociedad normalizar el albornoz para salir a la calle. #LaRevuelta pic.twitter.com/WjhsjfDV8M — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 19, 2025

Fue una entrevista un tanto picante, acorde a la temática de la película. Hablaron de cuándo perdieron su virginidad. «Con diecinueve me pasaba igual que a mi yerno. Me costaba la cosa. No es una edad fácil», explicaba Alterio. A partir de ahí empezó «la fogosidad». Y Lucía Caraballo también se mojaba: «Tengo 26... yo también fui tardía en la virginidad. Dieciocho para 19 también. Me fui vivir a Londres, follé y viví una adolescencia comprimida».

Era lógico que cayesen las preguntas clásicas. «Me da un poco de rabia haber venido este mes. Me preguntas hace un mes y estaba muy bien... Este no tengo tiempo y es más complicado. La ansiedad me quita las ganas. En octubre la cuenta era de 25 o 26», respondía Caraballo respecto al número de relaciones sexuales en el último mes. De dinero, la actriz se limitó a contestar que «bien». «Curro desde hace mucho tiempo bien. Me compré mi piso y creo que me lo podré terminar de pagar con todo el trabajo que ya tengo para el año que viene», explicaba.

Alterio también se mojó. Hizo suya la respuesta del dinero, aunque tampoco ha tenido mucho tiempo para meterse acompañado en la cama. «Llevo dos meses fuera de casa. Eso influye. Espero que mi diciembre sea como el octubre de Lucía», confiaba.