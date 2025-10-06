Duki se sincera sobre sus problemas de adicción: «Probé un poco de todo» El argentino habla en 'El Hormiguero' sobre su recién estrenado documental en Netflix, 'Rockstar, Duki desde el fin del mundo'

'El Hormiguero' arranca la semana con Duki. El rapero argentino, de 29 años, acaba de estrenar su documental, 'Rockstar, Duki desde el fin del mundo', en Netflix. El artista se encuentra en estos momentos inmerso en su gira, por lo que Pablo Motos quiso saber cómo se siente cuando baja el ritmo «y pasas de las multitudes a la normalidad». «Lo tengo muy asimilado, pero cuando llevas meses sin tocar, quieres volver. Es como una adicción al amor del público», explicó. «A mi me sale un orzuelo en el ojo cuando termino una gira», añadió.

El cantante argentino, nacido en Buenos Aires, se llama en realidad Mauro Lombardo Quiroga, aunque pocos le conocen bajo esta identidad. Sus inicios en la música no fueron sencillos. «Cuando tenía 16 no encontraba mi lugar. Sientes que no perteneces al mundo, a una actividad, a un grupo de amigos... yo no tenía nada que fuese mi motor. Quería hacer algo para que la gente supiese de mi existencia», dijo. También reconoció sus tempranos problemas de adicción al alcohol y a los ansiolíticos. «Probé un poco de todo», aseguró.

Una de las señas de identidad de Duki es su cara tatuada. «¿Cómo fue cuando llegaste a tu casa con el primer tatuaje en la cara?, preguntó Motos. »Llego a la casa de mis padres y mi madre ya estaba llorando desconsolada porque lo vio en las redes. Le dije que era parte de mí, de mi identidad y de cómo me gusta que me vean. Para mí el mundo real es aburrido y es como un traje de superhéroe«, contó.

«La pandemia me salvó la vida»

En el recién estrenado documental, Duki explica que «la pandemia me salvó la vida». «Desde 2016 empecé a girar todos los fines de semana. Hasta que no frené en la pandemia, no vi todo lo que había cambiado. Me miré al espejo y no me reconocía. La gente de mi entorno no estaba a mi alrededor por amor, sino por interés», recordó. «Es difícil encontrar el momento y saber con quién hablar».

Duki y Emilia Mernes se han convertido en una de las parejas más queridas del panorama musical. Comenzaron a salir en 2021, pero ambos comparten grupo de amigos desde hace años. «En la pandemia nos juntábamos todos para pasar el rato», explicó. «A mi ella me gustaba, pero no quería hacer nada si ella no me daba señales por no romper la amistad y que no afectara al grupo», apuntó. «Una noche nos quedamos solos viendo vídeos en YouTube y a las seis de la mañana me fui. Cuando me subo al Uber, ella me manda un mensaje y me dice, 'me moría de ganas por darte un beso'. Así que dije, me doy la vuelta y vuelvo», contó el artista.