Detenido el rapero Morad por quebrantar una orden de alejamiento La Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat lo arrestó el miércoles acercarse supuestamente a su padrastro

Joaquina Dueñas Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:15 | Actualizado 12:12h. Comenta Compartir

La Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat ha detenido al rapero Morad este miércoles por quebrantar una orden de alejamiento. Presuntamente, el artista habría estado en las inmediaciones de su padrastro, con quien debe mantener una distancia de 500 metros.

El padrastro de Morad lo denunció por amenazas después de que el rapero intermediara en una presunta agresión del hombre hacia su madre. Como consecuencia, el juzgado dictaminó que no podía acercarse a una distancia inferior a 500 metros de su padrastro que actualmente tiene alquilada una habitación en el barrio de Collblanc. Es allí donde el hombre habría visto aparcado el vehículo del cantante, lo que supondría el quebrantamiento de la orden judicial que ha llevado a su detención.

La actuación de la policía local se produjo en torno a las 23.00 horas del pasado miércoles y tras el arresto, el cantante fue entregado a los Mossos d'Esquadra. Se prevé que pase a disposición judicial en las próximas horas.

Este nuevo encontronazo con la justicia llega solo unos meses después de que un juez levantara la orden que le prohibía entrar en la zona de Bloques de La Florida de L'Hospitalet por un altercado con los Mossos d'Esquadra en el barrio.

La detención de esta semana es solo un capítulo más en el historial delictivo de Morad El Khattouti El Horami que fue condenado en febrero de 2024 a dos años de prisión tras llegar a un acuerdo de conformidad por desórdenes públicos y atentado a la autoridad por grabar un videoclip en La Florida en 2021 sin autorización e instigar a los presentes contra la policía. El cantante no llegó a entrar en la cárcel al quedar la pena suspendida en la conformidad.

De aquel mismo incidente, derivó otro proceso por intento de ataque a un policía. Según el escrito de acusación, Morad habría sacado una defensa extensible, un arma prohibida, cuando estaba acorralado por los agentes en un pasillo del edificio. En diciembre de 2024, Morad aceptó una sentencia de conformidad con la Fiscalía por dos años de prisión en lugar de los seis que le pedía. Para el caso, se le aplicó una atenuante por reparación del daño, al indemnizar al agente lesionado.

En 2022 fue detenido por conducción temeraria, lo que le llevó a cumplir una pena de seis meses de privación de libertad por un delito contra la seguridad del tráfico. El cantante se presentó voluntariamente en la prisión de Brians 2 en abril de 2024. Antes, en febrero de 2024, había aceptado indemnizar con 10.000 euros a un Mosso d'Escuadra al que grabó mientras le multaba y de quien colgó las imágenes en sus redes sociales donde lo calumnió acusándolo de ser un «abusador de menores».