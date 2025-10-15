El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Concluye la jornada de huelga de apoyo a Palestina con una concentración en Indautxu

La desgarradora carta de Dani Rovira tras la muerte de su padre: «Soy lo que soy porque mis sueños fueron tu prioridad»

El humorista y actor llora la pérdida de su progenitor

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:52

Comenta

Dani Rovira llora la muerte de su padre. El humorista y actor ha confirmado la triste noticia con una desgarradora carta publicada este miércoles en su perfil de Instagram en la que dedica conmovedoras palabras a su progenitor «Crecí de tu mano. No recuerdo ni una sola vez que me la hayas soltado. Solo soltabas para que me atreviera a volar solo, como aquella vez que, después de quitarle los ruedines a mi primera bicicleta, corrías de mi lado sujetando fuerte el sillín por la parte de atrás. Solo tu amor te hacía soltarme para poder mirar atrás y verte ya a unos metros viéndote reír y gritarme ¡vas solo, ya vas solo, Danilillo!», comienza diciendo.

El intérprete de películas tan exitosas como 'Ocho apellidos vascos', destaca el amor incondicional de su padre, sobre todo, en los malos momentos como los que vivió cuando al actor le diagnosticaron de cáncer. «Y las veces que caía, que eran muchas, tardabas medio segundo en llegar y levantarme. Cuando veías que mi llanto era más por miedo que por dolor, reías y celebrabas como un gol el pequeño trecho recorrido».

El artista malagueño recuerda que su padre, además del espejo en el que mirarse, fue una de las personas que le más le ayudó a perseguir sus sueños. «Soy lo que soy porque mis sueños fueron tu prioridad. Creíste en mí en todos mis aciertos y en todas mis cagadas. No hace ni dos días que decidiste marcharte y ya noto que algo falta. Como si hubiera perdido un poco el equilibrio de todo, como si tuviera que entender de nuevo la vida, como si doliera el aire. Será que perder tu raíz dentro mí, hace que se me tambaleen todas las ramas. Y no paran de caérseme las hojas», señala.

«Tu bondad y nobleza traspasaba el pecho»

Rovira muestra abiertamente su dolor por la irreparable pérdida. «Estos días tus amigos de siempre me hablaban de todo lo bueno que había en ti, que era todo y mi amor crecía y crecía de saber que elegiste estar en la cara buena y amorosa del mundo. Tu bondad y nobleza traspasaba el pecho de cada persona que tuvo la dicha de cruzarse contigo. Porque ese era tu súper poder, el amor que irradiabas y tu risa, exagerada y disfrutona. Ojalá volver a escucharte reír así una vez más…daría lo que el diablo me pidiera. Estés donde estés, estate tranquilo. Aunque ahora no exista consuelo entre nosotros, estaremos bien, seguiremos cuidándonos los unos a los otros. Gracias por la vida que nos has regalado. Gracias por tu hermoso legado», finaliza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  2. 2

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  3. 3 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  4. 4 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  5. 5 La plaga de la lagarta peluda acaba con un bosque de 7.000 pinos en Bermeo
  6. 6

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  7. 7

    Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga
  8. 8

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  9. 9

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  10. 10 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La desgarradora carta de Dani Rovira tras la muerte de su padre: «Soy lo que soy porque mis sueños fueron tu prioridad»

La desgarradora carta de Dani Rovira tras la muerte de su padre: «Soy lo que soy porque mis sueños fueron tu prioridad»