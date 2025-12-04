Dani Rovira y Broncano recuerdan el programa en el que trabajaron juntos hace más de 10 años: «Fue un barco a la deriva»
El cómico malagueño presenta en 'La Revuelta' su nueva película, 'Playa de Lobos', dirigida por Javier Veiga
Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:49
«Siempre me da la sensación de que vengo poco drogado a este programa». Dani Rovira cerró la semana en 'La Revuelta' para presentar la película 'Playa de Lobos', dirigida por Javier Veiga y protagonizada por Rovira y el actor argentino Guillermo Francella. «Estoy muy contento con esta película que yo defino como 'rara bien'», apuntó el cómico. «Tú y yo hicimos un programa juntos que duró dos semanas», recordó David Broncano haciendo referencia a 'Alguien tenía que decirlo', en 2012. «Sí, fue un barco a la deriva», aseguró el invitado.
¿Qué probabilidad había de que pasase algo así?#LaRevuelta @DANIROVIRA pic.twitter.com/P9hIqBxtvB— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 4, 2025
Tirando de anécdotas, Dani Rovira recordó cuando un productor le llamó 'feo guapo'. «Con los años me he dado cuenta de que sí, y creo que a ti te pasa lo mismo que a mí», le dijo a David. «A vosotros lo que os pasa es que sois feos con dinero», opinó Grison.
«Llevamos un mes y medio intentando quedar pero por distintos motivos personales no lo hemos conseguido. Y nos vemos en un plató de televisión, que es bonito pero a la vez un poco triste», le dijo Broncano al humorista. El actor malagueño reconoció que había llegado tarde «porque he tenido que volver a por los regalos». Entregó a cada miembro del equipo un ejemplar de 'Cine con más cosas', el libro del cómico y guionista Arturo Fernández Campos.
El invitado recibió también un detalle: una fregona con un palo de 40 centímetros. «Es realmente incómodo», reconoció el presentador. Uno de los temas de conversación fue la altura de Dani. «En los foros dicen que mides 1,80», le dijo el de Jaén. Para comprobarlo recurrieron al metro, que arrojó un resultado claro de 1,79.
Llegó el momento de las preguntas clásicas. La última vez «hablaste de la paja más triste», recordó el presentador. «Este año a lo mejor no ha sido tan triste. Si tuviera que sumar, creo que es la primera vez que la suma de los últimos 30 días me da menos uno», apuntó y explicó su teoría. «Ha sido un mes sexualmente tan deplorable, anodino y desértico... No tenía ganas de nada», aseguró.