El culturista Josema Beast se mofa del físico de Brocano El deportista, que fue sexto en el certamen de culturismo más importante del mundo, visita 'La Revuelta'

A.M. Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:50 Comenta Compartir

El culturista Josema Beast visitó anoche el plató de 'La Revuelta'. El joven mide 1,80 metros y pesa 120 kilos en fase de volumen. «A partir de los 115 kilos hay cosas que te cuesta hacer, como atarse las zapatillas, para lo cual tengo que contener el aire para poder agacharme», confiesa en el programa.

A Josema Beast es más fácil saltarlo que rodearlo, vaya bicho #LaRevuelta pic.twitter.com/1w7aeO6FZh — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 13, 2025

Él se dedica al culturismo y en el certamen más importante del mundo, el Mister Olympia, firmó un sexto puesto el año pasado. Tiene 24 años y tiene claro cuando quiere frenar. «Como mucho, me quedan cinco o seis años de competición. A los 30 me quiero jubilar, vivir de las marcas y patrocinios y ser entrenador», relata.

La vida de Beast es complicada. Lo de pasar hambre forma parte del día a día. Cuando se acerca el día de la competición, el culturista deja prácticamente de alimentarse para reducir su grasa corporal al 3 o 4 por ciento. Cifras bajísimas que ni siquieran le permiten dormir: «Duermo 2-3 horas y una vez soñé que me saltaba la dieta con un bocadillo de jamón».

Literal que un culturista se COME los beneficios. Se come el dinero. #Larevuelta pic.twitter.com/bKNN9h861z — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 13, 2025

Broncano alucinaba con lo que le contaba su invitado y le pidió las medidas de su torso. Beast tiene metro y medio de contorno por el escaso metro de Broncano. Ambos se pusieron cerca para compararse y el deportista se mofó del presentador. «Te falta un poco de todo», le dijo con cierta gracia. Aun así, el culturista también desvela la cruda realidad de su vida social; confiesa que le da vergüenza quitarse la ropa en la playa y sentirse observado fuera de un gimnasio.