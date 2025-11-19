El criticado comentario de un osteópata en 'Operación Triunfo': «Se me van los ojos, eres guapísima» Las redes critican la actitud del profesional hacia Cristina, una de las más jóvenes de la edición con 19 años

Marina León Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:44 | Actualizado 16:49h. Comenta Compartir

Polémica en 'Operación Triunfo' después de la visita a los concursantes de dos osteópatas, Jesús de Miguel y Samuel Cobo. La intención de los expertos era la de enseñar a los jóvenes artistas diferentes técnicas que les puedan servir de ayuda durante su carrera profesional una vez termine el concurso.

señor osteópata: cris, es que se me van los ojos, lo siento, eres guapísima



🫥🫥🫥😶😶😶😌😌😌#OTDirecto17N pic.twitter.com/ty3n74AR0q — charlotte:) (@catolloga) November 17, 2025

En mitad de uno de los ejercicios para corregir la postura, Jesús de Miguel se dirigió directamente a Cristina, una de las más jóvenes de la edición con 19 años: «Cris, es que se me van los ojos. Lo siento, eres guapísima», dijo. Este comentario provocó las risas de algunos de sus compañeros, pero la sevillana se mantuvo seria.

Al darse cuenta de la situación, el osteópata amplió el cumplido al resto de triunfitos. «Todas, todas, sois todas muy guapas y muy guapos», corrigió. Pese a ello, no tardaron en aparecer las críticas en las redes sociales. Algunos usuarios calificaron la escena de «vergonzosa» y aseguraron que «este tipo de situaciones no son nada adecuadas y menos durante una clase a un grupo de alumnos». Sin embargo, otros opinaron que el comentario «no tenía mala intención».