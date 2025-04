Las contradicciones sobre la paternidad de Ana Sandra, la nieta de Ana Obregón: «Eso no sirve ante la ley» Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', explica los detalles sobre el procedimiento que siguió la conocida presentadora

Marina León Martes, 1 de abril 2025, 21:29 Comenta Compartir

En 2023, Ana Obregón ocupó las portadas de todas las revistas del corazón tras anunciar el nacimiento de Ana Sandra, su hija-nieta, fruto de la gestación subrogada y gracias al semen preservado de su hijo Aless, fallecido en 2020. Desde ese momento, la actriz, presentadora y productora de 70 años ha compartido en redes varios momentos junto a la pequeña.

Hace unos días, Alessandro Lequio quiso dejar claro en el plató de 'Vamos a ver' que a la niña, de 2 años, no le correspondería, llegado el caso, parte de su herencia: «Anita no es hija de mi hijo Aless, es hija de Ana Obregón». En este sentido, según afirma 'Lecturas', podrían existir contradicciones con respecto a la paternidad de la pequeña.

«La muestra de semen la dio antes de su tratamiento, lo cual es habitual porque son tratamientos agresivos y se hace por si quiere ser padre», ha explicado Luis Pliego, director de la revista, en 'Tarde AR'. A pesar de la existencia de esta muestra, «no puede disponer su madre de él. En todo caso, su pareja o su mujer y un año después del fallecimiento. Esto están obligados a seguirlo los centros situados en territorio español», añade el periodista.

Así, también ha detallado cuáles deberían de haber sido los pasos del procedimiento. «Primero de todo, Aless Lequio debería haber firmado en vida que esto se podía hacer. Ese testamento hológrafo se puede firmar de viva voz. Pero, da igual, aunque se lo dijera, eso no sirve ante la ley. Una clínica no puede mover ese tipo de material genético si no hay una petición escrita de la persona y ante notario», añade Pliego.