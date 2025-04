El conmovedor mensaje de Lucía Pombo para despedir a Belén Domínguez, la joven fallecida de cáncer: «Ayúdame a parecerme a ti»

Silvia Osorio Miércoles, 30 de abril 2025, 07:48 | Actualizado 08:02h. Comenta Compartir

Familiares y amigos han dado el último adiós a Belén Domínguez, la sevillana de 31 años que llevaba más de año y medio postrada en la cama de un hospital debido a tumor intramedular y que falleció el pasado sábado. Hasta la capital hispalense se desplazó Lucía Pombo, muy amiga de la joven que se convirtió en la paciente más querida del Ramón y Cajal por su valentía, sus ganas de vivir y su lucha incansable contra un cáncer que no le quitó nunca la ilusión y la sonrisa.

Por ello, Belén, que llegó a escribir un libro y también llamó la atención del Papa Francisco -quien le escribió una carta personal-, se hizo muy popular en redes, donde la noticia de su muerte cayó como una losa. Numerosos famosos e influencers le han dedicado bonitas palabras de cariño, entre ellas las hermanas Pombo. La mayor, Lucía, forjó una gran amistad con ella y, por eso, no dudó en viajar a Sevilla para arropar a su familia en su despedida.

Sin embargo, también le ha dedicado un conmovedor mensaje en su perfil de Instagram. «Cada día sin ti me doy más cuenta de todo lo que has hecho por nosotros», comienza diciendo la piloto e influencer. «El sentimiento que tengo al escribir este texto, no se puede describir. Creo de corazón en que estas cuidando de nosotros Belén. Ya lo hacías estando físicamente con nosotros, pero ahora te siento más cerca aún. Ayúdame a confiar, ayúdame a entender, ayúdame a parecerme un poco más a ti, a tener tu corazón, tu actitud, tu fuerza, tu alma tan pura. Entre lágrimas te digo…. Hasta luego amiga», ha añadido la mayor de las hermanas Pombo.

Un tumor intramedular

Belén llevaba ingresada 16 meses en el hospital Ramón y Cajal de Madrid tras ser diagnosticada en julio de 2023 de un tumor intramedular que le impedía moverse. Se encontraba en un viaje en Londres cuando sintió un fuerte dolor en el cuello.

La enfermedad truncó su soñada boda con su novio Emilio, que no se ha separado de ella en todo este tiempo, y su prometedora carrera profesional como fiscalista. Sin embargo, Belén aprovechó su larga estancia en el Ramón y Cajal para granjearse una legión de decenas de miles de seguidores en las redes sociales a los que les contaba su día a día, y para escribir el libro 'La vida es bonita, incluso ahora'.