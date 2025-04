María Pombo, Alejandro Sanz, Alaska... Conmoción por la muerte de la sevillana Belén Domingúez

Silvia Osorio Lunes, 28 de abril 2025, 08:26 | Actualizado 08:38h. Comenta Compartir

El vuelco que le dio la vida a Belén Domínguez prácticamente de un día para otro, pero sobre todo, sus ganas de vivir y su incansable lucha contra el cáncer, conmocionó a muchos famosos que no dudaron en brindarle su apoyo visitándola en el hospital Ramón y Cajal de Madrid. Allí, la joven sevillana de 31 años, que falleció este sábado, permaneció el último año y medio por un tumor intramedular que la dejó sin movilidad pero no le quitó nunca la ilusión ni la sonrisa.

Ahora, tras su muerte, las redes lloran su muerte y han sido muchos los famosos e influencers que han querido recordarle con conmovedores mensajes y dar el pésame a sus padres y a su pareja, que no se han separado de su cama del hospital en todo este tiempo.

Alejandro Sanz, María Pombo o Alaska han compartido sentidas palabras hacia su persona y de cariño hacia su familia. Pero Belén también dejó huella en los profesionales que la han cuidado desde que enfermó. Vicente Barrios, uno de los enfermeros del Ramón y Cajal, ha publicado un desgarrador mensaje en su perfil de Instagram: «Hoy me he podido despedir de ti, Belén y siento dolor, mucho dolor, un nudo en el estómago que no hay forma de quitarse…pero también siento tranquilidad porque se ha cumplido todo lo que querías, luchar y disfrutar de la vida hasta el último momento acompañada de todas las personas que te queremos».

Alejandro Sanz

Instagram

María Pombo

Instagram

Alaska

Vicente Barrios (enfermero del Ramón y Cajal)

Mario Vaquerizo

Carla Royo-Villanova

Instagram