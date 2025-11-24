La confesión de Aitana sobre cómo comenzó su relación con Plex La pareja ha desvelado algunos detalles de su relación en un streaming con su amigo Ibai Llanos

La visita de Plex y Aitana a su amigo Ibai Llanos ha dado pie a más de un cotilleo. La pareja ha participado en un juego viralizado entre los seguidores del streamer, una especie de test que busca averiguar si dos candidatos son pareja, tan solo amigos o si ni tan siquiera se conocen.

Curiosamente, la dinámica ha servido para que la cantante y el creador de contenido desvelasen algún que otro detalle de su relación, hasta ahora desconocido. Principalmente, sobre cómo empezó todo. Fue Llanos quien sugirió primero que fue Plex el primero que habló a Aitana. Algo que la cantante desmintió.

La cantante tomó la iniciativa para entablar una conversación el que ahora es su novio. «Le escribí yo. No le contesté a una historia. Le hablé para invitarle a mi 'premiere'. Bueno, no fue así, pero le escribí yo primero», confesaba la 'triunfita' entre risas.

Plex acompañó a Aitana a la gala de los Latin Grammy en Las Vegas. Allí ella le dedicó su primer gramófono confesando que le quiere «con todo su corazón». Posteriormente, Plex reaparecía en la entrega de los Premios GQ Men of the Year 2025, en el Museo Reina Sofía de Madrid, para recoger el galardón a uno de los hombres del año. «Me hace mucha ilusión la verdad. No os voy a mentir, no soy muy de premios, pero bueno, especialmente este me hace mucha ilusión, sobre todo poder venir con mis amigos y mi familia me hace feliz. Se lo dedico a todas las personas que me acompañan en mi vida que hacen la persona que soy yo», celebraba en la alfombra roja.

Incluso se anticipó a la prensa del corazón. «Ya sé quién queréis que diga» añadía entre risas. Reconoció entonces que «la quiero y ya está» y respondió con un rotundo «sí» a la pregunta sobre si la consideraba «la mujer de su vida». «Es lo que queríais, ¿no? pues ya está», se despedía.