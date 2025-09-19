Los chollos despegan en el aeropuerto de Bilbao: estos son los vuelos hasta marzo desde 19 euros Las ofertas en La Paloma incluyen destinos nacionales e internacionales

G. C. Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:56 | Actualizado 15:11h. Comenta Compartir

Los amantes de los viajes pueden cazar auténticas gangas para volar desde el aeropuerto de Bilbao en los próximos meses. La compañía Vueling ofrece trayectos desde 19 euros hasta marzo en algunas de sus conexiones. La promoción estará activa hasta el 24 de septiembre en la web de la erolínea. Algunos de los destinos ofertados desde La Paloma son Londres o a las Islas Baleares (Palma de Mallorca, Menorca e Ibiza).

Además, la aerolínea cuenta con una oferta exclusiva para los miembros de su programa Vueling Club. Hasta el 24 de septiembre, los socios podrán beneficiarse de un 25 % de descuento al abonar total o parcialmente sus billetes con Avios en rutas seleccionadas, marcando la opción «Paga con tus Avios». La promoción es válida para vuelos directos operados por Vueling para viajar hasta el 14 de diciembre de 2025.

El pasado verano, Loiu contó con un total de 66 rutas, con la novedad de Nueva York como destino estrella. A una amplia lista de conexiones nacionales, se suman otros internacionales como París, Viena, Bruselas, Praga, Fráncofrt, Milán o Ámsterdam, entre muchos otros.