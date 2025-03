Catalunya Ràdio cancela temporalmente un programa que atribuyó la separación de Ter Stegen a una infidelidad

Cristian Reino Barcelona Martes, 11 de marzo 2025, 18:10 Comenta Compartir

Catalunya Ràdio ha cancelado la emisión de este martes del programa 'Que no surti d'aquí' (que no salga de aquí) y está en cuestión la continuidad del espacio de crónica social en la parrilla de la radio pública catalana.

Los presentadores del programa diario, con el que la radio pública intenta atraer al público joven a la cadena autonómica, se hicieron eco de la separación anunciada la semana pasada por el portero del Barça, Marc André Ter Stegen, de su mujer, Daniela Jehle. En el programa de Catalunya Ràdio fueron más allá del comunicado oficial y atribuyeron la ruptura a una supuesta infidelidad cometida por la exmujer del capitán azulgrana.

Ter Stegen replicó a 'Que no surti d'aqui' y dando nombres y apellidos de sus presentadores les llamó mentirosos. «Los periodistas Juliana Canet, Roger Carandell y Marta Montaner son mentirosos que han distribuido noticias falsas, ofendiendo públicamente a mi esposa Daniela y dañando gravemente su reputación», afirmó en las redes sociales el guardameta alemán, aún de baja tras una grave lesión en la rodilla al sufrida al principio de la temporada.

«No ha habido ninguna infidelidad por parte de Daniela. No hay terceras personas involucradas», dijo. «Es completamente inaceptable que los medios públicos difundan esto, acusando falsamente a Daniela y atacándola personalmente», remató. «El daño es irreparable», concluyó. Los tres periodistas se defendieron con un comunicado, con el que pidieron «disculpas por el dolor causado». «No explicamos noticias con vocación periodística y en ningún caso representamos a los servicios informativos de Catalunya Ràdio», señalaron.

El Colegio de Periodistas y el Consejo de la Información de Cataluña acusaron a la radio pública de mala praxis y de haber vulnerado los principios éticos del código deontológico del periodismo. Los tres presentadores han asumido este martes el error y en Catalunya Ràdio han admitido que no contrastaron la noticia como es debido. «Hemos causado dolor, estamos tocados«, han reconocido. »La mujer de Ter Stegen ha recibido un linchamiento terrible con una visión misógina«, según Canet. Esta joven informadora no es la primera vez que está en el centro de la polémica. Durante los disturbios por la sentencia del 'procés', en 2019, justificó la violencia de las algaradas y afirmó: »No tenemos nada que perder«. »No se queman contenedores porque sí, no se rompen vidrios porque sí, no se cometen actos vandálicos porque sí. Todas estas cosas es hacen porque los jóvenes están muertos de rabia«, justificó.