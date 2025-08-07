El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Borja Semper viaja a Cádiz para recargar energía durante el tratamiento contra el cáncer

El político ha viajado junto a su pareja Barbara Goenaga

Leire Moro

Leire Moro

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:00

La última vez que Borja Semper hizo una aparición pública fue a finales de julio para una votación en el Congreso. A pesar de que tenía la opción de votar desde casa, el portavoz del Partido Popular prefirió acudir en persona. En ese momento ya se pudo ver el cambio de imagen que le ha supuesto el tratamiento contra el cáncer que le habían diagnosticado unas semanas antes.

Este jueves, Semper ha publicado un pequeño video en el que se le puede ver junto a su pareja, Barbara Goenaga. Visiblemente cambiado, el político está pasando unos días de descanso en el sur. «Unos días en Cádiz para recuperar energía, Cádiz siempre es una buena idea», escribía. Una publicación que Goenaga no ha dudado en compartir.

A mediados de julio, Borja Semper anunció públicamente que padece un cáncer detectado en fase inicial. Lo hizo al final de una rueda de prensa habitual, con serenidad y claridad. «Confío en que, en no demasiado tiempo, podamos celebrar mi recuperación y curación», afirmó visiblemente emocionado. Entre las palabras de agradecimiento destacaron las dedicadas a su pareja, la actriz Bárbara Goenaga, su gran apoyo en este momento tan delicado.

El dirigente vasco, de 49 años, aseguró que aunque las «perspectivas médicas son razonables», ya que se le ha encontrado el tumor «en una fase primigenia», tendrá que someterse a «un tratamiento exigente». «Saldremos adelante», aseguró visiblemente emocionado.

Sémper y Goenaga forman una pareja sólida y discreta desde hace más de una década. Lejos del foco mediático, han apostado por la estabilidad familiar como base de su vida en común. Ambos comparten dos hijos y conviven con aquellos que cada uno tuvo en relaciones anteriores. Una familia numerosa en la que, como han contado en alguna ocasión, el equilibrio entre vida profesional y personal exige «malabares diarios», pero también mucha complicidad.

