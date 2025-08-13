El bonito recuerdo de Arde Bogotá a dos colaboradores del Sonorama fallecidos en el último año La banda ha subido una publicación a las redes sociales con un cariñoso mensaje a sus dos amigos

Para Arde Bogotá Aranda de Duero es su segunda casa. Y por eso los de Cartagena eligieron el Sonorama como el único festival donde llevas su concierto especial 'Eclipse'. De grupo emergente a ser cabeza de cartel absoluto en tan solo seis años. Es otro de los tantos grupos que su historia está ligada a esta fiesta de la música española. La banda de rock se dio un baño de masas ante un público entregado el pasado sábado. Y ya con la resaca emocional superada, recordó de nuevo a dos buenos amigos arandinos fallecidos este último año y que echaron de menos sobre el escenario.

«No era una vez cualquiera. Era volver sin poder abrazar a dos personas que queríamos mucho: Tara y Moncho. Un concierto de mirar a las estrellas y dedicarlo a quien se esconde detrás de la luna. O quizás en 571-/9A, donde no haya todo aquello que jode este mundo», publicaban en sus redes sociales este miércoles. Al texto le acompañaba un vídeo a modo de resumen de una fecha que queda marcada en la historia de la banda. Los camerinos, el backstage... muestra todas las entrañas de una propuesta que convirtió el escenario en una gasolinera para escenificar el viaje de la banda con su segundo disco, 'Cowboys de la A3'.

«Esto va por Tara y Moncho», dedicó el cantante, Antonio García, en pleno show. «Los amigos que se hacen en Aranda son para siempre». Ramón Porras, conocido como 'Mocho', falleció en junio a los 58 años. Era conocido por su implicación n la vida social y cultural de Aranda de Duero, Sonorama Ribera incluido. Por su parte, Andrés, 'Tara', falleció el pasado verano de 2024, poco después de celebrarse el festival. Colaboró durante años con espacios musicales y el famoso festival de Aranda.