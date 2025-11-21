El bonito detalle de Fito con el público de 'La Revuelta': «¡Broncano! Aquí cumplimos» El cantante bilbaíno mandó un vídeo al programa para certificar que había cumplido su promesa

Gabriel Cuesta Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:00 | Actualizado 10:46h.

Fito Cabrales ha demostrado a David Broncano que es hombre de palabra. Cada vez que algún músico va a promocionar su gira es habitual que el público de 'La Revuelta' coree la palabra «entradas» insistentemente para intentar conseguir ir al concierto gratis. También lo hicieron con el cantante bilbaíno, que tiró de originalidad en su propuesta. Y la ha cumplido pocas semanas después, con vídeo incluido para demostrarlo.

«Tenemos invitados que prometen cosas y a veces mandan vídeos para que se vea que las cumplen. Porque parece que lo dicen aquí y luego no es verdad», arrancaba Ricardo Castella desde su esquina. «Esto me gusta que lo hagamos», elogiaba el presentador. Resulta que Fito había prometido en su visita llevar a la gente a «un show pequeñito». Se trataba de su ensayo general en Santander, la ciudad donde arranca su gira, que acabó convirtiéndose en una especie de pase VIP para aproximadamente un centenar de afortunados. «Vaya planazo», aplaudía el cómico.

El programa dio paso a un vídeo en el que el propio cantante daba testimonio de que él había cumplido su parte. «¡Broncano! Para que veas que cumplimos. ¡Aquí tienes a toda la buena gente de 'La Revuelta'!», exclamaba mirando a la cámara, situado en la parte de atrás del escenario. El bilbaíno abandona luego el plano para que se pueda ver la pista del Palacio de los Deportes de Santander, donde este viernes comienza su 'Aullidos Tour'. Lo que se ve entonces es a gran parte del público que acudió al programa ese día, saludando y entonando cánticos celebrando su suerte.

Fue a finales de octubre cuando el cantante bilbaíno acudió a finales de octubre a La Revuelta para presentar su decimosexto álbum de estudio, 'El monte de los aullidos'. El compositor ha vendido más de 400.000 entradas para este nuevo tour, que hará parada en Bilbao de forma intermitente. Agotó casi al instante sus dos primeras fechas, el 9 y 10 de enero, a las que luego añadió otras dos nuevas citas, el 15 y 16 de mayo. Para estos dos últimos conciertos todavía hay entradas disponibles.