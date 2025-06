Barbara Rey confiesa qué le diría a la reina Sofía: «Me daría vergüenza»

Gabriel Cuesta Sábado, 14 de junio 2025, 10:30 Comenta Compartir

Bárbara Rey ha vuelto a sentarse de nuevo en el plató de '¡De viernes!' (Telecinco) para presentar sus memorias. La vedette repasó sin pelos en la lengua algunos de los episodios más controvertidos en su publicación jamás contados antes. Y volvió a tocar hablar de su romance con Juan Carlos I.

Los presentadores lanzaron directamente una suposición. «¿Si te encuentras al rey emérito, qué le dirías?». «Lo primero que le diría es que tendría haberse interesado en por qué razón en un momento determinado yo hago lo que hago. Una persona que quiere a otra, que la aprecia y que le tiene un mínimo de algo dirá que lo que me ha hecho es terrible, pero quiero saber por qué lo ha hecho», lanza.

Y ahonda: «A lo mejor, si yo le explico... las cosas no llegan donde llegaron. Él se escondió como habitualmente suele hacer. Si él habla conmigo yo no llego a ese extremo, hubiéramos arreglado las cosas de otra manera. Es un hombre que nunca se interesó por ningún problema que yo tuviera».

También la invitada contestó la misma pregunta aplicada a la reina Sofía: «Si yo me encontrase a la reina la evitaría, me daría mucha vergüenza». «No le diría absolutamente nada. Qué le voy a decir yo a una mujer que, si Antonio ha dicho que yo no he sido feliz y que considera que soy una desgraciada, qué le voy a decir yo a ella. No creo que ella haya sido tampoco muy feliz», sentenciaba.

Ángle Cristo Jr

Rey también abordó la relación con Ángel Cristo. Y se rompió cuando vio las imágenes inéditas de la actitud de su hijo durante su última entrevista en el programa de Telecinco. Al verlo completamente fuera de sí, lloró a lágrima viva. «Me da mucha pena, un dolor tremendo, pero no me sorprende. Lo que sí me puede sorprender es que se ponga de esa manera por una carta donde habla mal del padre cuando él no tuvo relación con él desde que era muy jovencito, y en cambio haya dicho la cantidad de barbaridades que ha dicho de mí. Me produce una enorme tristeza verle así», confesaba.