Angelina Jolie se emociona al hablar sobre el cáncer en su familia: «Mi madre y mi abuela estaban en quimioterapia a mi edad» La actriz, que perdió a ambas por la enfermedad y se sometió a una doble mastectomía preventiva, conecta su historia personal con el personaje que interpreta en el filme de Alice Winocour, marcado también por un divorcio

Leire Moro Martes, 9 de septiembre 2025, 20:53 | Actualizado 21:08h.

Angelina Jolie, en su última película, se pone en la piel de una mujer que recibe un diagnóstico grave en pleno divorcio. Es imposible, conociendo la vida de la actriz, no trazar algunos paralelismos. El pasado domingo, la ganadora de un Oscar por 'Inocencia interrumpida' presentó en el festival de Toronto 'Couture', dirigida por Alice Winocour.

Durante su paso por el festival, le fue imposible evitar hablar de la enfermedad afectó a su familia, y a la que ella también tuvo que enfrentarse sin llegar a vivirla. Marcheline Bertrand, madre de la actriz, murió a los 56 años por un cáncer de ovarios, al igual que su abuela. «Ahora tengo 50 años. Mi madre y mi abuela a esta edad estaban en quimioterapia», reflexionaba la actriz. Y es que Jolie tuvo que tomar una difícil decisión en 2013 cuando le aseguraron que tenía un 87% de probabilidades de tener cáncer de mama y un 50% en los ovarios. Entonces se sometió a una doble mastectomía con el fin de esquivar la enfermedad. Solo dos años después pasó por el quirófano para la extirpación de los ovarios y las trompas de falopio.

En la alfombra roja, un asistente del público le contó que había perdido un amigo por culpa del cáncer. Jolie, en un gesto de empatía, y sin poder contener la emoción, no dudó en compartir un consejo que le dio su madre: «Cuando ella estaba enferma, me dijo que todos solo le preguntaban por el cáncer. Así que yo diría: si conoces a alguien que lo esté pasando, pregúntale también por el resto de su vida. Es una persona completa y sigue viva».

Pero no es solo la experiencia con la enfermedad. Jolie y Maxine, el personaje que interpreta en 'Couture', comparten la experiencia vital de un complicado divorcio. «Siento que es una película tan personal, tan privada, que probablemente sea la única que no percibo como un trabajo», confesaba la actriz.

En diciembre de 2024, y tras ocho años de batalla. Angelina Jolie y Brad Pitt firmaban el divorcio. Un largo proceso que empezaba tras 12 años de relación y seis hijos en común. Era el abogado de la actriz el que anunciaba el final. «Hace más de ocho años, Angelina pidió el divorcio al señor Pitt. Ella y sus hijos dejaron las propiedades que compartían con el señor Pitt y se han enfocado desde entonces en encontrar la paz y sanar como familia. Esta es solo una parte de un largo proceso que se inició hace ocho años. Angelina está exhausta, pero está aliviada de que esta parte ha terminado al fin», expresó el letrado.

La directora de 'Couture', Alice Winocour, aseguraba que el guion de la película lo escribió pensando en que Angelina Jolie fuese la protagonista. «Quería mostrar a la mujer detrás del icono. Lo que me encanta de Angelina es que forma parte de Hollywood, pero al mismo tiempo es una rebelde», explicaba en unas declaraciones.