Ana Guerra desvela su momento más sorprendente en 'Tu cara me suena': «Entré en trance»

La nueva temporada de 'Tu cara me suena' navega viento en popa. Flo, Ana Guerra y Esperansa Grasia acuden a 'El Hormiguero' para hablar de esta flamante edición en la que el cómico se estrena como jurado del concurso, mientras que Guerra y Grasia forman parte del elenco de nuevos concursantes. Esperansa es, en realidad, Gemma Palacios, una tiktoker con millones de visitas. «Tengo una mala sombra que no me cabe en el cuerpo y no pensé al cambiarme el nombre, simplemente cambié las 'ces' por 'eses' que igual que la chica del tarot. Y casi no llego aquí porque el chofer esperaba a esa mujer y no a mí», revelaba la joven.

Flo inaugura una nueva etapa en su trayectoria como juez de 'Tu cara me suena'. «Tengo que admitir que sufro mucha responsabilidad porque sé lo que es estar cantando, maquillándose, preparándote… La competencia entre ellos mismos hace que los jueces lo tengamos más difícil para puntuar. Se generan muchos nervios», confesaba el humorista. Ana Guerra compite adaptándose a todo porque sus gustos son limitados. «No consumo música actual, soy muy clásica y muy antigua. Y en la primera gala me pusieron a Karol G y 'Si antes te hubiera conocido'. Todos se la sabían, menos yo. Es que escucho Mocedades, Mecano, Presuntos implicados… Tengo alma súper viejita. Mentalmente podría tener sesenta años. Mis amigos ya no me llaman para salir de fiesta porque no me gusta perrear», admitía la artista.

El público del 'Talent-show' está flipando con Esperansa por lo bien que lo hace. «Mientras mis padres se divorciaban en la cocina, yo iba cantando por el jardín. Y me gustaba, pero jamás había hecho nada profesional. Cantaba en la iglesia, también. Y ahora me he dado cuenta de lo que me gusta. Cuando estás cantando no piensas en nada. Y aprenderse una canción tiene tela», contaba la creadora de contenidos. En cuanto a las imitaciones, Grasia prefiere a los calvos. «Ya ves tú. Te ponen a un hombre calvísimo y ya eres ese hombre. Solo te queda clavar los textos y pasártelo bien», reconocía entre risas. Y remataba: «Con las chicas sexys lo estoy pasando muy mal porque esa psicomotricidad que tienen en el cuerpo cuando se mueven yo no la tengo. No me siento nada yo y me es muy difícil».

Tras probar como concursante, Florentino se pasa al otro lado. Pablo Motos quiso saber si se sentía con «autoridad moral» para abordar el cargo. «El proceso lo he pasado», bromeaba el cómico. Los concursantes actuales comparten grupo de WhatsApp. «Bertín (Osborne) no le hacía ni puñetero caso. Le dije que lo iba a crear y él dijo que no lo iba a mirar. Y luego, la segunda semana, vio el rollo que teníamos y me dijo que sí quería estar en el grupo. Y ahora escribe mucho y manda audios», revelaba Guerra que se ha tomado tan en serio el concurso que un día entró en trance mientras le maquillaban. «Son muchas horas y se me ocurrió ponerme a meditar. Y me metí tanto que no me podía mover. Era una parálisis del sueño. Es como que sales un poco de ti. Hubo un momento en que conseguí salir de golpe y asusté a la maquilladora. Entré en un mundo rarísimo», asumía la cantante.