Alice Campello rompe su silencio: «Morata explotó. Le vi peor que nunca»

Leire Moro Martes, 27 de mayo 2025, 17:56 Comenta Compartir

Alice Campello habla por primera vez sobre la depresión y los ataques de ansiedad que sufrió el futbolista, en un testimonio recogido en el documental 'Morata: no saben quién soy yo', que se estrenará en Movistar+.

La mujer del delantero de la Roja ha decidido contar lo que hasta ahora había guardado en la intimidad de su hogar, tras la reconciliación de su matrimonio. En un testimonio inédito, recogido en el documental, la modelo e influencer italiana revela cómo vivió junto a su marido, Álvaro Morata, uno de los momentos más complicados de su vida: su lucha contra la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico.

«Hubo un día que explotó. Lo vi peor que nunca», confiesa Campello, visiblemente emocionada en el avance del documental que estrenará próximamente Movistar+. La empresaria relata cómo intentó ser el principal apoyo del futbolista durante una etapa marcada por el sufrimiento y el silencio. «No podía más», recuerda, sobre un momento en el que la salud mental de Morata tocó fondo.

Morata ya había hablado en alguna ocasión sobre ese «agujero negro» en el que se encontró atrapado, pero esta es la primera vez que su entorno más cercano lo aborda públicamente. En el documental también participan su madre, Susana Martín, y otros allegados, todos con el objetivo común de poner luz sobre una realidad que sigue siendo tabú en el deporte de élite: la salud mental.

En el documental, Campello también recuerda cómo trataba de animarle cuando no encontraba fuerzas para salir al campo. «Tienes que acordarte del niño que eras y del sueño que tú tenías», le repetía, intentando reconectar a Morata con su pasión por el fútbol. Un anclaje emocional que, junto a la ayuda profesional, fue clave en su recuperación.

No es la primera vez que Campello aborda públicamente su experiencia con la terapia. En una entrevista reciente con la revista ¡HOLA!, confesaba que también ella recurrió a ayuda psicológica durante una breve separación de su marido. «Ha sido la época más dura de mi vida, pero la que más me ha enseñado», aseguraba entonces. Además, hace apenas unos días informó a sus seguidores de que había sido operada con éxito en Nueva York de un problema de movilidad, aclarando que «gracias a Dios, no es nada grave».