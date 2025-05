Comunicado urgente de Alice Campello tras ser operada en Nueva York

S. O. Martes, 27 de mayo 2025, 09:58 Comenta Compartir

Alice Campello ha sufrido un contratiempo durante su estancia en Nueva York. La influencer y mujer de Álvaro Morata ha emitido un comunicado para explicar los detalles de una intervención quirúrgica a la que se ha tenido que someter a miles de kilómetros de distancia de su marido, quien se encontraba en Turquía por sus compromisos profesionales.

La italiana, que cuenta con más de 3,7 millones de seguidores en Instagram, ha explicado que tuvo que ser operada y que tenía «problemas para caminar». «Me tuvieron que sacar para que tomara aire en una silla de ruedas», ha señalado sin desvelar el motivo exacto de dicha operación.

La influencer ha lamentado, además, que le sacaran unas fotografías en silla de ruedas que no han visto la luz y ha contado que se quedó en shock cuando se dio cuenta. «Me reconocieron y me tomaron unas fotos a escondidas sentada en la silla de ruedas y se las mandaron a periodistas (quienes luego me contactaron y entendieron que no era buena idea publicarlas porque, gracias a Dios, todavía hay personas buenas y humanas). Si por casualidad me viste, te mandaron esas fotos o tomaste esas fotos, no es nada grave. Me parece terrible que, sin saber lo que tenía, una persona común y corriente de vacaciones me tomara fotos y vídeos en una silla de ruedas y las mandara a periodista», ha denunciado.

Por su parte, Morata no tardó en responder al mensaje de su esposa y madre de sus cuatro hijos. «Me faltas tanto. Gracias por estar siempre ahí», escribió en italiano demostrando que la pareja está más unida que nunca. Cabe recordar que hace unos meses retomaron la relación tras la sonada ruptura tras la pasada Eurocopa.