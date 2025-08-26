El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EFE

Alcaraz confiesa quién es el culpable de su rapada al cero: «Bueno, el pelo crece»

El tenista murciano se alzó con una víctoria clara en su debut en el US Open

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 26 de agosto 2025, 10:45

El nuevo look de Carlos Alcaraz ha acaparado todas las miradas en su estreno en el US Open. El tenista murciano ha pasado por encima del estadounidense Reilly Opelka con una impecable victoria por 6-4, 7-5 y 6-4, en 2h05'. Sin embargo, el partido ha dejado una anécdota que ha suscitado multitud de comentarios: un corte de pelo radical que tiene un 'culpable'.

El campeón de Roland Garros se presentó en la pista Arthur Ashe con una rapada al cero. En declaraciones a US Open Tennis, Alcaraz ha revelado que fue su hermano quién se pasó con la maquinilla. «Sentía que ya tenía el pelo larguísimo. Y antes del torneo dije que me quería cortar el pelo«, comenzó diciendo el deportista.

Llegados a Nueva York, comenzó a cortarle el cabello y algo salió mal. «De repente, mi hermano no entendió nada de la máquina. Simplemente me lo cortó y la única manera de arreglarlo es rapándolo. Siendo sincero, no es tan bueno… supongo que tampoco es tan malo. Soy de los que piensan: 'Bueno, el pelo crece', y supongo que en unos días estará bien. Simplemente pasó y ya está», lanzó.

El murciano se ha tomado a risa su nuevo aspecto. De hecho, en la entrevista a pie de pista se dirigió a los espectadores para pulsar su opinión sobre su cabeza rapada: «Tengo que preguntaros a todos si os gusta el nuevo corte de pelo. ¿Os gusta?» preguntó. «Creo que les gusta» añadió después tras escuchar aplausos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  2. 2

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  3. 3 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  4. 4

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  5. 5

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  6. 6 Una experimentada paracaidista se suicida con un salto de 4.600 metros tras romper con su pareja
  7. 7

    Las comparsas cargan contra la Policía Municipal en su balance de fiestas: «Nos han puesto trabas»
  8. 8 Consternación en el cine y la sociedad española tras la repentina muerte de Verónica Echegui a los 42 años
  9. 9 Una madre clava un cuchillo accidentalmente en la cabeza a su hija de 3 años y la lleva al hospital caminando
  10. 10

    Detienen por segunda vez al pirómano de Getxo tras atacar dos coches y un contenedor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Alcaraz confiesa quién es el culpable de su rapada al cero: «Bueno, el pelo crece»

Alcaraz confiesa quién es el culpable de su rapada al cero: «Bueno, el pelo crece»