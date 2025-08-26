Alcaraz confiesa quién es el culpable de su rapada al cero: «Bueno, el pelo crece» El tenista murciano se alzó con una víctoria clara en su debut en el US Open

Silvia Osorio Martes, 26 de agosto 2025, 10:45

El nuevo look de Carlos Alcaraz ha acaparado todas las miradas en su estreno en el US Open. El tenista murciano ha pasado por encima del estadounidense Reilly Opelka con una impecable victoria por 6-4, 7-5 y 6-4, en 2h05'. Sin embargo, el partido ha dejado una anécdota que ha suscitado multitud de comentarios: un corte de pelo radical que tiene un 'culpable'.

El campeón de Roland Garros se presentó en la pista Arthur Ashe con una rapada al cero. En declaraciones a US Open Tennis, Alcaraz ha revelado que fue su hermano quién se pasó con la maquinilla. «Sentía que ya tenía el pelo larguísimo. Y antes del torneo dije que me quería cortar el pelo«, comenzó diciendo el deportista.

Llegados a Nueva York, comenzó a cortarle el cabello y algo salió mal. «De repente, mi hermano no entendió nada de la máquina. Simplemente me lo cortó y la única manera de arreglarlo es rapándolo. Siendo sincero, no es tan bueno… supongo que tampoco es tan malo. Soy de los que piensan: 'Bueno, el pelo crece', y supongo que en unos días estará bien. Simplemente pasó y ya está», lanzó.

Carlos polls the crowd on the new haircut 😅 🗳️ pic.twitter.com/RtsvyhAHMP — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025

El murciano se ha tomado a risa su nuevo aspecto. De hecho, en la entrevista a pie de pista se dirigió a los espectadores para pulsar su opinión sobre su cabeza rapada: «Tengo que preguntaros a todos si os gusta el nuevo corte de pelo. ¿Os gusta?» preguntó. «Creo que les gusta» añadió después tras escuchar aplausos.