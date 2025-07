La advertencia de Coldplay tras el escándalo de Andy Byron, pillado con su amante en un concierto

Marina León Lunes, 21 de julio 2025, 08:34 Comenta Compartir

Las imágenes de Andy Byron, alto cargo de Astronomer, una empresa de Silicon Valley, abrazado a una mujer que no era su esposa en el concierto de Coldplay, han marcado un antes y un después en los espectáculos de la conocida banda británica. Mientras ambos disfrutaban del show en el Gillette Stadium en Foxborough de Massachusetts, creyéndose ajenos a las miradas de los allí presentes, fueron captados por una 'kiss cam' (cámara del beso), que mostró su complicidad en la gran pantalla justo cuando el grupo tocaba su icónica canción 'Fix you'.

La banda actuo anoche en Madison, y Chris Martin no pudo evitar hacer un guiño al momento más viral de los últimos días. «Nos gustaría saludar a algunas de las personas que se encuentran en el público», dijo el vocalista sin poder reprimir la risa. «¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar nuestras cámaras y vais a salir en la pantalla... así que si no te has maquillado, es el momento de hacerlo», advirtió.

Suspendido de su cargo

Aunque esta situación será recordada como algo anecdótico entre los fans de Coldplay, en el caso de Byron lo que está en jaque ahora es su futuro profesional. Astronomer ha hecho público un comunicado en la que informa de que suspende de su cargo al empresario. «El cofundador y director de productos, Pete DeJoy, desempeña actualmente la labor como director ejecutivo interino debido a que Andy Byron ha sido apartado temporalmente de su cargo», aseguran al tiempo que añaden que han abierto una «investigación» sobre el caso y que «ofrecerán más información próximamente».

Añaden también que la mujer que aparece con Byron en el concierto y que desaparece de escena en cuanto se percata de lo que ocurría, no es Alyssa Stoddard, la directora de Recursos Humanos, tal y como se ha publicado. «Ni ella ni otros empleados aparecen el vídeo», insisten.

En cuando a su vida personal, su hasta ahora pareja, Megan Kerrigan Byron, con quien tiene dos hijos, ha borrado el apellido de su marido de su cuenta Facebook y, posteriormente, borró su eliminó el perfil. El matrimonio, además, posee una exclusiva vivienda valorada en más de un millón de dólares en Massachusetts. Él asumió el cargo de director ejecutivo de Astronomer en julio de 2023. Anteriormente ocupó altos cargos en empresas de ciberseguridad y software.