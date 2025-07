El soul moderno de Raye se sobrepone a todas las adversidades posibles

Difícil imaginar más elementos en contra en un concierto que los que ha sufrido la británica Raye este viernes en el BBK Live. Para empezar, ... la intensa tormenta que ha obligado a suspender a Amaia ha provocado un retraso en el inicio de su actuación. Y cuando ha salido a escena la joven diva del soul y parecía ya todo encarrilado, problemas de sonido en el escenario derivados de la lluvia le han obligado a parar el concierto durante un cuarto de hora hasta que los técnicos lo han solucionado.

Pese a todas las adversidades, y quizás con más empuje debido a ellas, Raye ha triunfado en Kobetamendi con su soul revisitado y con un barniz moderno que le ha llevado a ser la nueva sensación del género en las islas, recogiendo una tradición de rhythm & blues y northern soul que había quedado huérfana tras el prematuro fallecimiento de Amy Winehouse.

Con unos minutos de retraso, la londinense ha arrancado en el escenario principal como una apisonadora con 'Oscar Winning Tears', acompañada de 11 músicos –coristas y sección de vientos incluida– en la mejor tradición del soul. En el segundo tema de la noche, 'Where The Hell Is My Husband?', ha tirado hacia la música disco, resonando a Beyoncé, pero más elegante si cabe.

«Bilbao, quiero veros bailar», ha reclamado al público, que pese a la lluvia se ha mostrado totalmente entregado en toda la actuación. En 'The Thrill Is Gone' las dos coristas se han lucido, antes del 'coitus interruptus' que han provocado los problemas de sonido.

Raye, que se ha autodefinido como la «drama queen» de la música, no se escuchaba nada en el interior del escenario, por lo que, tras unas pruebas vocales con el micrófono, ha pedido la interrupción del concierto para arreglar los problemas de sonido.

Al parecer, la intensa lluvia había provocado algún desbarajuste en el equipo que ha obligado a reiniciar la mesa de sonido, dejando la actuación en 'stand by' durante unos 15 minutos. Bajo la intensa lluvia, algunos asistentes han desertado pero el grueso del público ha aguantado el chaparrón hasta que la vocalista ha regresado al escenario triunfante para rematar un setlist, eso sí, acortado.

Raye ha negociado con sus músicos los temas a desechar y ha retomado el repertorio apelando al «poder de la música» ante los problemas y adversidades. Se ha mostrado muy locuaz en sus intervenciones, se ha confesado nerviosa por ejercer por primera vez de cabeza de cartel en un festival y ha agradecido al público del BBK Live su entrega total y resistencia bajo la tormenta.

Así, en lo que ha sido ya la recta final del concierto, ha alternado soul, funk, R&B e incluso ritmos urbanos en temas como 'Secrets', 'Black Mascara', 'Prada' o 'Escapism', con la que se ha despedido, muy agradecida. «Esto ha empezado siendo un desastre, pero ha acabado siendo una noche preciosa», ha celebrado. No podía haberlo resumido mejor.