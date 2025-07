Sofía, la bilbaína que dibuja los conciertos

Es curioso cómo, en un entorno tan meticulosamente programado como los festivales, uno de los mayores atractivos son los encuentros que puede deparar el puro ... azar. Eso lo saben bien quienes han coincidido por casualidad, entre el público de un concierto, con Sofía Blasco. Al que suscribe le ocurrió en la actuación de Jessica Pratt, seguramente la más tranquila de toda esta edición: la cantautora californiana desgranaba en el escenario Nagusia sus composiciones de aire onírico y, abajo, Sofía iba dibujando trazos en el cuaderno con su rotulador Micron. A su alrededor, la gente se ve de repente con la atención repartida, porque quiere seguir viendo el concierto pero siente la fascinación de contemplar cómo va surgiendo la escena sobre el blanco del papel: es un retrato no tanto del artista como del propio concierto, una composición que la ilustradora bilbaína crea a partir de lo que ve y también de lo que oye.

«Siempre que tengo una oportunidad, me gusta plasmar lo que veo a través de la ilustración. El año pasado vine al Bilbao BBK Live, era mi primer festival, y se me ocurrió dibujar en ese ambiente para ver qué tal: en medio de mucha gente, a veces sin ver muy bien...», explica Sofía, graduada en Diseño por la EHU. Bandas como El Columpio Asesino o NewDad compartieron sus dibujos en las redes y llamó la atención de la propia organización, que este año la ha invitado a asistir de nuevo. Hay disciplinas, como el dibujo de tribunales o el taurino, que tienen mucha tradición, pero lo de inmortalizar de esta manera el ambiente a veces frenético de un concierto no resulta tan habitual. ¿Qué le aporta? «Cuando lo dibujas, te centras más en el momento, en lo que está pasando, en lo que hace que esa persona sea esa persona, en cómo transmite su energía... A lo mejor hago 500 fotos de un concierto y no las vuelvo a ver, pero así recuerdo mejor el concierto y el ambiente. Y de paso me divierto y me entreno».

¿La música que se interpreta influye en el dibujo? O, dicho de otra manera, ¿los trazos bailan? «Cada concierto tiene sus circunstancias y te obliga a adaptar tus herramientas, por supuesto. Jessica Pratt, por ejemplo, me lo puso muy fácil: no se movía, pude ponerme muy cerca y al lado de una valla, un lujo... Pulp, en cambio, fue un jaleo, porque era de noche, estaba muy lejos y tenía que basarme más en las pantallas y la propia energía. En Kneecap todo el mundo bailaba alrededor. Y, por ejemplo, la cantante de Amyl and the Sniffers era muy dinámica, así que lo hice más movido. Además, si dicen alguna frase que me llama la atención, la añado como si fuese un cómic, en una amalgama que intenta reflejar esa personalidad de cada artista».

Sofía (sofia_blasco9 en Instagram) suele dibujar a pluma y, en su trabajo más profesional, utiliza acuarela, pero aquí ha apostado por la prudencia con un rotulador resistente al agua. «Así, si llueve como ayer no se me joroba el cuaderno entero». ¿Y es consciente de cómo su tarea despierta la curiosidad del público más cercano, que se desentiende del escenario y le saca fotos a hurtadillas? «Ja, ja... Sí, suele llamar la atención y me hacen muchas fotos de extranjis. Está bien para mí: llevo tarjetas y a los que me preguntan se las doy, porque también me gusta dibujar en eventos».