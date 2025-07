Sal Del Coche, tres nuevos gallos de Bilbao

Óscar Cubillo Sábado, 12 de julio 2025, 09:17 Comenta Compartir

bilbao. Sal del Coche son tres tipos de Bilbao que facturan una onda que podríamos llamar 'no wave neoyorquina', y para subrayarlo se sirven de ... un saxo alto. Un par de ellos estuvieron antes en los siniestros Vulk, más tranquilos y atados al concepto de canción (ochentera), pero se disolvieron en la cima de su mini-fama. Ahora este nuevo trío lleva al extremo los paroxismos de Vulk y mantiene las maneras de gallitos en sus declaraciones, pero su primer disco, 'Ciudad de polvo', no es para tanto, es irregular, no les hace justicia y hasta le faltan canciones.

Sal del Coche tienen también buena fama e incluso les califican de 'sensación de la escena bilbaína'. El caso es que tales ditirambos que están cosechando, erróneos según su opera prima, sí son justos y merecidos si se los aplican a su directo, y así se comprobó al principio de la tarde del viernes en la calurosa carpa Johnnie Walker, donde se cascaron un bolazo de 9 temas en 38 minutos, uno un lento en plan The Clash con melódica y sin batería, que iba pregrabada ('Herriko plaza'). Cantaron casi todo el rato como guapos enfadados, chillando las letras (casi todas en euskera) y cuando menos espetándolas. En trío con batería, bajo más saxofonista y teclista, Sal Del Coche (chulo nombre) sonaron abigarrados y urbanos, muy ochenteros. Arrancaron cual misa post metal, atracaron el industrialismo alemán de Einstürzende Neubauten, a la tercera sufrieron el pinchazo, y tras ello se relanzaron con free rock o no wawe como el tuétano de sus antecedentes bilbaínos Atom Rhumba (influidos por los 50), gozando de un sonidazo que hace mil pedazos a su disco ('Año 2000' y la siguiente). Se marcaron una bonita melodía nada comercial (en la de 'Una carretera' o algo así), asimilaron la angustia post-punk en 'Salir de casa', hicieron dub a lo C. Tangana sucio 'En el edificio más alto' (a gritos, claro, y aquí con un solo de saxo sofisticado), y se despidieron con una pieza afterpunk que gustaría a Belako (con dos chicas a los coros). Un bolazo, insistimos.

