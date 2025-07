Raya Diplomática ponen a bailar la Gran Vía con su techno punk marica: «Que nos oigan en el Lefties»

La ocasión se presentaba divertida y así ha sido. Raya Diplomática, la banda techno punk irreverente liderada por Javier Calvo (la mitada de Los Javis) ... y que hace gala de reivindicación «marica» y discurso LGTBI, ha aterrizado este mediodía en la Gran Vía de Bilbao para poner a bailar a dos o tres centenares de asistentes que han disfrutado de su efectivo –aunque todavía escaso– repertorio, que bebe de los 80 y de La Movida.

Ha sido una actuación de una media hora gamberra desde el principio, con un Javier Calvo que ha ejercido de frontman, enfundado con una camiseta con el escudo de Euskal Herria y rodeado de tres escuderos: el músico y actor Álex de Lucas a la guitarra, Elena Rodríguez a las voces y Marco Frías al bajo.

Con una instrumentación bien sencilla –guitarra, bajo y voces en directo y el resto de los sonidos y bases pregrabadas y lanzadas desde un teclado–, el cuarteto madrileño ha desgranado las canciones de su primer EP, que tiene el elocuente título '¡¿Qué pasa?! ¡¿Ya nadie quiere ser un hombre?!'.

Ante un público de modernos de todas las edades, Raya Diplomática han hecho gala de mucho cachondeo y muy buen rollo desde el primer tema que han atacado, la punk-ska-rocanrolera 'Hetero farlopero'. «Te gusta la droga y el Kun Agüero», reza la letra. «Buenas noches, tardes, días. Este es nuestro último concierto», ha saludado un bromista Javier Calvo, ante la atenta mirada de transeúntes despistados, oficinistas desde las ventanas y clientes y trabajadores de los establecimientos comerciales. «Que nos oigan los del Lefties», ha bromeado el mediático frontman.

El resto de la actuación ha ido en una onda similar, con un 'Muy cerca de ti/Vértigo' que ha resonado a Pegamoides y Aerolíneas Federales, o un 'Wanani (37 maricones)' que han dedicado afectuosamente a Karla Sofía Gascón. «Soy de Murcia pero me encanta Bilbao», ha atestiguado Calvo, antes de saludar a un ilustre amigo que se encontraba entre el público: «Hola, Martin».

En efecto, se trataba del joven cantante getxotarra salido de OT y que actúa en 'Mariliendre', uno de los últimos productos televisivos producidos por Los Javis. Precisamente Martin se dio un baño de multitudes en el mismo lugar hace justamente un año, cuando le tocó a él arrancar a pie de calle el BBK Live 2024.

Actuarán esta tarde en Kobetas

A continuación, Raya Diplomática han sorprendido con 'No me quiero morir', un medio tiempo coreable y gritón que ha resultado la mejor del setlist, para presentar después un par de temas pendientes de publicar –uno con un piano grabado por Amaia y con aires a Paralisis Permanente y otro de título 'Nuevo orden espiritual' con un riff de sinte que recordaba al 'Enola gay' de Orchestral Manoeuvres in the Dark–.

Han cerrado la breve actuación con el petardeo de 'Todo rosa', en plan Ojete Calor y en el que se descojonan de Ana Rosa Quintana, La Oreja de Van Gogh y las drogas de diseño. Antes de retirarse, y ante el buen sabor de boca del público, han desvelado una sorpresa: estarán esta tarde sobre las 18h en el recinto de Kobetamendi, presumiblemente compartiendo escenario y alguna canción con Hinds.