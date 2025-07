Kylie hará girar la bola de discoteca en Kobetas

Encarar un perfil de Kylie Minogue (Melbourne, Australia, 1968) pensando que quizá no hay tanto que contar es equivocarse de pleno. Porque un breve vistazo ... a su extensísima wikipedia (5.000 palabras) aporta una primera aproximación a la enjundia de esta mujer, que actuará el próximo sábado en el BBK Live (22.35 h). Una diva total de la música disco que ha vendido 80 millones de copias de sus álbumes -¡tiene 17 de estudio!-. Lo primero que supimos de ella es que fue novia de aquel galán blandito, compatriota suyo y también cantante llamado Jason Donovan, su compañero en el reparto de la serie extralarga 'Neighbours' (Vecinos).

Y luego, en 1987, la escuchamos cantando una versión de 'The Loco-Motion', tema absolutamente pegadizo de obligado baile compuesto por, atención a esto, Carole King y su marido, Gerry Goffin, y popularizado por la cantante estadounidense Little Eva. Aunque Minogue lo renovó y acercó a otro público más joven, además de vender ni más ni menos que 200.000 copias del single. Había nacido una gran estrella de metro y medio de estatura, ejemplo de eso que dicen de los buenos perfumes y los frascos pequeños. En su web, por cierto, vende fragancias y vinos con su firma.

Sus relaciones sentimentales de larga duración también la han mantenido bien arriba en el escaparate de la fama, primero con Michael Hutchence, malogrado cantante de INXS -dicen que 'Suicide Blonde' iba por ella-, después con el actor Olivier Martínez y más tarde con un clon de este, Daniel Velencoso, aparte de un escarceo con Jean Claude Van Damme, con quien coincidió en la película 'Street Fighter: La última batalla'. Por su papel, se ganó la 'condecoración' de peor actriz de habla inglesa. Hoy comparte su vida con un anónimo diseñador gráfico galés.

Le costó también ser reconocida como cantante de valía; al principio tuvo que aguantar que la crítica la calificara de insulsa, de tener una voz demasiado nasal y de representar lo peor de la música comercial. De hecho, un crítico con mala baba la apodó 'el periquito'. Ella bautizó su primer álbum con su nombre, 'Kylie' (1988), un compendio de canciones dance pop que logró un gran éxito en medio mundo, repetido después con la misma fórmula impuesta por su discográfica (Stock, Aitken and Waterman) en 'Enjoy Yourself' (1989), 'Rhythm of Love' (1990), y 'Let's Get To It' (1991). Con cada uno de ellos fue pugnando por conseguir un estilo más maduro y por imponer más su sello personal.

Ampliar Una foto de su juventud E. C.

Al fin, en 1993, abandona su discográfica por Deconstruction Records, y en 1994 publica 'Kylie Minogue', con un sonido más tecnológico del que vendió 2,5 millones de ejemplares. En 1997 sacó 'Impossible Princess', y muchos críticos que la repudiaban hasta entonces empezaron a verla con otros ojos. Poco a poco dejó de ser considerada un producto de márketing, gracias a decisiones sobre su propia carrera y a empujones como el dueto que hizo en 1995 con Nick Cave y sus Bad Seeds, en la balada 'Where the Wild Roses Grow' (Donde crecen las rosas salvajes). ¿Cómo fue que al reputado y torturado músico australiano se le ocurrió mezclarse con la 'princesa del pop' (siempre a la sombra de su majestad Madonna)? Dice él que fue al escucharla cantar 'Better the Devil You Know', tema del tercer disco de la cantante: «Tiene una de las letras más angustiantes y violentas de la música pop. Y cuando Kylie Minogue la canta, hay una inocencia en ella que hace que el horror de esta letra escalofriante sea aún más convincente».

El single más exitoso

Su octavo disco de estudio, 'Fever', la consagró definitivamente dentro del dance; contiene el single 'Can't Get You Out of My Head', el más exitoso de Minogue hasta el momento, poniendo a tararear el archiconocido 'la la la' a medio mundo. Luego llegarían 'Body Language' (2003), con una mezcla de géneros, y 'X' (2007). En medio de ambos, afrontó y superó un cáncer de mama del que fue diagosticada cuando tenía 37 años, hace ahora justo 20. Le practicaron una cirugía, se sometió a radioterapia y al año siguiente volvía a los escenarios. Los fans velaban el hospital durante su ingreso y era tal el revuelo que su amiga y compatriota, la actriz y cantante Olivia Newton-John, que también había sufrido la misma enfermedad, tuvo que salir a pedir calma.

En 2010, Minogue publica 'Aphrodite', una mezcla de 'new wave' y su música más ochentera, celebrado por la crítica. Los siguientes fueron 'Kiss Me Once' (2014), el disco navideño 'Kylie Christmas' (2015) y 'Golden' (2018), cuyo single de country pop 'Dancing' fue alabado como uno de los mejores de la artista. En 2020 llegó el que es considerado uno de sus trabajos más redondos, 'Disco', una combinación de música bailable de los 70 y 80 y electrónica pop actual. Con 'Tensión' (2023) volvió a epatar gracias al sencillo 'Padam Padam', y en estos días promociona su secuela, 'Tension II' (2024).

Además de todo esto, Minogue es un auténtico icono para la comunidad gay, condición de la que dice haber tenido conocimiento en 1988, al asistir a un espectáculo de unas drag queens que interpretaban canciones suyas en un pub de Sídney. Le dio tanto qué pensar que volvió a ver un show similar con otras drags en Melbourne. Confesó sentirse «muy emocionada» al contar con un «público tan agradecido», y ha tocado varias veces en locales homosexuales. Fue incluso la diva de la marcha del Orgullo LGBT de Sídney en 1994. La eterna diva.