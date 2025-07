Judeline: «No quiero encerrarme en ninguna etiqueta»

En un panorama musical saturado de propuestas que suenan (y lucen) demasiado parecidas, siempre es refrescante encontrar una voz que rompe moldes. Es el caso ... de Lara Fernández (Jerez de la Frontera, 2003), conocida artísticamente como Judeline. Abrió su gira 'Bodhiria' en Bilbao y, seis meses después, regresa a la ciudad para subirse al escenario del BBK Live. No es otra, pero tampoco es exactamente la misma: con más tablas, pero la misma esencia, la artista gaditana continúa trazando un camino propio entre diferentes estilos musicales.

- Empezó la gira de 'Bodhiria' en Bilbao y ahora, seis meses después, vuelve con el BBK Live. ¿Es la misma Judeline la que subirá al escenario de Kobetamendi?

- Yo soy la misma, claro, sin embargo el proyecto crece a cada concierto, cada vez que hemos tocado en el País Vasco hemos conectado de manera especial con el público. Siento que en estos meses he ganado seguridad y tablas, pero conservo la misma esencia y las mismas ganas de compartir mi universo.

- Se habla mucho de una 'nueva movida andaluza'. ¿Se siente parte de ese movimiento?

- Me encanta que al escucharme alguien sienta que formo parte de una ola de artistas jóvenes que venimos del sur y que nos inspiramos en nuestra raíz, pero no quiero encerrarme en ninguna etiqueta. Encuentro encorsetado querer encerrar mi música en un género.

- Ha homenajeado a Camarón junto a Yerai Cortés. ¿Qué influencia tiene su figura en su música?

- Para mí Camarón es una figura clave. Más allá de su voz, me inspira su mentalidad abierta, la forma en que rompió barreras y se atrevió a experimentar. Cuando hice ese pequeño homenaje con Yerai en forma de alegrías de Cádiz ('Un puente por la bahía', 'La Cruz del Campo') era un poco mi forma de darle las gracias, porque sin artistas como él nos sentiríamos huérfanos, pero hacen falta siete vidas para homenajearle como merece.

- Fue la artista invitada en el acto institucional por el 40º aniversario de la entrada de España en la UE, con presencia del Rey. ¿Cómo vivió ese momento?

- Fui una de las varias artistas invitadas a la celebración de la adhesión de España y Portugal a la UE. Sentí una responsabilidad grande por representar a la música más joven en un contexto tan institucional. Mi presencia allí estaba justificada entre otras cosas porque este año fui galardonada con el premio Music Moves Europe, de la Unión Europea, al talento más joven.

- ¿Por qué eligió cantar precisamente 'Chica de cristal'?

- Porque habla de la fragilidad y de la fuerza al mismo tiempo, y me parecía un mensaje bonito para un evento que celebraba unión y futuro. Y, además, la canción salía ese mismo día.

- Pasó de ser 'au pair' en Ámsterdam a firmar con Interscope Records, ser telonera de J Balvin y actuar en Coachella. ¿En qué momento se dijo: esto va en serio?

- Siempre he intentado dedicarme a lo que hago con pasión, y creer en que me iba a dedicar a esto. No se si hubo un momento concreto, pero desde siempre he querido dedicarme a la música.

- Está creciendo como artista bajo el foco constante, en un momento muy expuesto de su vida y con solo 22 años. ¿Cómo está viviendo su juventud en medio de esta vorágine?

- Es un reto, porque a veces es mucha presión y todo pasa muy rápido. Pero tengo la suerte de estar rodeada de mi familia y de mi gente de siempre, y eso me ayuda a tener los pies en la tierra. Intento disfrutarlo sin perder mi esencia.

- Cerrará la gira en el Movistar Arena de Madrid, un punto de inflexión importante. ¿Cómo se está preparando para ese concierto?

- Quiero que sea un show muy especial con la mayor conexión posible con el público. Es una fecha que me motiva mucho, es cumplir un sueño.

- Ha cumplido muchos sueños en poco tiempo, pero sigue en pleno proceso de evolución. Después de todo lo vivido, ¿qué espera del futuro? ¿Qué le gustaría que quedara de Judeline dentro de unos años?

- Espero seguir creciendo, aprendiendo y, sobre todo, emocionando a quien me escuche. Es difícil proyectarse, pero cada día tengo nuevas experiencias y nuevos retos.