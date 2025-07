Los imprescindibles del BBK Live

Isabel Ibáñez

Delicada en el cantar y las formas como Jonni Mitchell y original en algunas de sus propuestas a la manera de Bjork , Alice Phoebe Lou, ... sudafricana del 93, acompañará sus propias canciones con guitarra y piano tocados por ella misma. Nacida en un entorno familiar propicio para la creatividad y curtida desde la base (fue bailarina del fuego y artista callejera), se posiciona en contra de la comercialización de su música, llegando a rechazar una actuación con Coldplay.

Sparks Sábado, 20.30h, Repsol La mejor banda de la que nunca oíste hablar

Atrae la promesa de descubrir «la mejor banda de la que nunca has oído hablar», tal como definió a Sparks la BBC en un reportaje de 2021, pese a que los hermanos Russell y Ron Mael llevan más de medio siglo existiendo como banda de culto de pop y glam rock. Las agudas voces y los falsetes de ambos, el bigotillo de Ron y su hieratismo al piano, y la pinta vintage atraerán a los más curiosos, si no lo han hecho previamente sus originales y bailables melodías.

Carlos Benito

Fat Dog Sábado, 0.30h, Johnnie Walker Mucho cuidado con el perro

Los británicos Fat Dog nacieron en plena pandemia con el objetivo de hacer trizas el aburrimiento y en eso siguen empeñados, a través de una desprejuiciada combinación de punk a lo Idles y electrónica, en raves gamberras que parecen diseñadas para volver festivales del revés. Con un batería que suele lucir cabeza de perro, estos devotos de lo caótico y lo absurdo crean una música trepidante y liberadora: nadie puede oír temas como 'Wither' sin menearse o incluso ladrar.

Maria Arnal Jueves, 20.30h, Repsol Una voz portentosa que une tradición y futuro

En el BBK Live de 2018 y en la peor hora de la tarde, Maria Arnal y Marcel Bagés obraron la magia de trasladar a un gran escenario el embrujo de su desnudo folclore sin ataduras. Ahora la cantante vuela sola y se ha metamorfoseado en inquieta artista de vanguardia, envolviendo su portentosa voz en electrónica, multiplicándola digitalmente y enlazando, en fin, lo más remoto de la tradición oral con los estímulos de un presente que se parece mucho ya al futuro.

Olatz Barriuso

Japanese Breakfast Jueves, 20.25h, Nagusia Disfrutable melancolía indie

Quizás el 'access prime time' del jueves en el escenario principal no sea el mejor momento para paladear como se merece el directo de Japanese Breakfast, el proyecto de la coreana-estadounidense Michelle Zauner, ni para empaparse del regreso a la melancolía indie que supone su último y disfrutable disco, en el que hay un dueto... con Jeff Bridges!! Merece la pena intentarlo. Además, habrá momentos, seguro, para el júbilo festivalero y danzarín como su hit 'Be sweet'.

Carlos Ares Viernes, 19.00h, Repsol Power-folk magnético y desbordante

Gallego, de larga melena, intenso y bendecido con una creatividad desbordante. No, no es el omnipresente cineasta Oliver Laxe, sino Carlos Ares, multi-instrumentista, cantautor y productor coruñés, que, con su recién editado segundo disco 'La boca del lobo', confirma lo que ya se intuía con 'Peregrino': que, con su power-folk magnético, luminoso y autobiográfico, Ares pide paso en las cabezas de cartel. Melodías redondas de un artista como emergen pocos.

Ekaitz Vargas

Rusowsky Viernes, 23.30h, Repsol Del conservatorio a la música experimental

A Rusowsky nunca le ha interesado quedarse quieto. En 'Daisy', su primer largo, se lanza a explorar una identidad sonora en constante fuga: voces deformadas, estructuras rotas, melodías que se derriten entre glitches y susurros. Cada tema parece un disfraz nuevo, y lo visual acompaña ese juego de máscaras. En medio del caos, aparece incluso una colaboración con Las Ketchup, entre la parodia y el homenaje. Lo suyo no es nostalgia fácil: es un pop roto, mutante y retorcido.

Putochinomaricón Sábado, 14.45h, Johnnie Walker Furia queer en modo glitch rave

Chenta Tsai Tseng convierte cada escenario en un campo de batalla pop. Lo suyo no es solo música: es crítica, ironía y vanguardia sonora. Con bases hyperpop que suenan a videojuego roto y letras que desmontan con rabia el racismo, la homofobia o la mercantilización de las identidades, su directo en Bereziak es una oportunidad única para asistir a un show incómodo, brillante y necesario. Más que canciones, manifiestos bailables con vocación de revuelta.

Miguel Aizpuru

Viva Belgrado Sábado, 19.20h,Johnnie Walker Del hardcore gritón al shoegaze

En un cartel que no es de los más estimulantes en la trayectoria del festival, más vale centrarse en los nombres nacionales y de la parte media-baja de la parrilla. Ahí destacan los cordobeses Viva Belgrado, con su hardcore gritón que en los últimos tiempos ha ido evolucionando a derroteros que rozan el shoegaze y el dreampop. Su último LP, 'Cancionero de los cielos' es una digna continuación del magistral 'Bellavista' con el que expandieron su público hace un lustro.

Carolina Durante Sábado, 20.15h, Nagusia Cuatro chavales en el pico de su aventura

La banda española de guitarras que más éxito cosecha ahora mismo. En un panorama dominado por lo urbano y el pop prefabricado, estos cuatro chavales madrileños son un foco de resistencia que demuestra que el rock no está reñido con el mercado comercial. Y es que con su último álbum, 'Elige tu propia aventura', han petado todas las cifras de escucha en plataformas y cada concierto que dan se convierte en un baño de masas. Llegan al BBK en la cumbre de su carrera.

Silvia Cantera

Judeline Jueves, 23.15h, Repsol Propuesta intimista con mucho tirón

La propuesta intimista de la jerezana Judeline huele a tradición andaluza con la vista puesta en el presente. A sus 22 años destaca por una voz dulce y una propuesta estética muy potente que corre riesgos. Debutó en Kobetamendi en 2023 y regresa ahora con una carrera bastante consolidada para su corta edad. Suma más de dos millones de oyentes mensuales en Spotify. ¿Lo peor? Que 'compite' en horario con el cabeza de cartel Pulp. Quienes la elijan no quedarán indiferentes.

Janus Lester Sábado, 18.25h, Nagusia Una gran noticia para el pop euskaldun

Jokin Pinatxo lleva desde 2022 siendo el alma de Janus Lester. Su banda cuenta con Garazi Esnaola y Julen Barandiaran, dos de los músicos de Izaro, y una sección de viento con la que su propuesta sobre el escenario gana enteros. Promete «una montaña rusa de emociones». Su pop fresco deja de manifiesto que la escena euskaldun tiene relevo. Es una de las mejores noticias para la música vasca en los últimos años. Su tema 'Minutuak' es uno de sus imprescindibles.

Óscar Cubillo

La Plata Viernes, 14.45h, Jardines Albia Onda ochentera pero actualizada

Los valencianos La Plata pertenecen al sello discográfico Sonido Muchacho, cuyo catálogo de moda surte a festivales varis, entre ellos el BBK Live, donde son fijos grupos como Carolina Durante, Los Punsetes, Sidonie o Mujeres, entre otros muchos. Su onda es ochentera, aunque sus composiciones no siguen tanto la regla de «¡el bajo es la canción!» y apuestan por la actualización vía letras tan vulnerables con entonación flotante, bases electrónicas, disperso concepto urban…

Raya Diplomática Jueves, 13.00h, Sala BBK Actitud cáustica, narcótica y sexual

La semana pasada publicaron el vídeo de 'Wanani (37 maricones)', protagonizado por la actriz trans Karla Sofía Gascón. Aún son poco conocidos, los lidera el cineasta Javier Calvo (Los Javis). Su actitud cáustica, narcótica y sexual ('Hetero farlopero') funciona cual híbrido entre unos Ladilla Rusa no irónicos y unos Fresones Rebeldes nada inocentes. Han debutado con el EP queer de cinco canciones en trece minutos ' ¡¿Qué pasa?! ¡¿Ya nadie quiere ser un hombre?!'

Josu Olarte

Jalen Ngonda Viernes, 20.00h, Repsol Musica negra genuina y clasicista

Hay que celebrar que el festival vuelva a dar algo de cancha a la música negra genuina y clasicista actual presentando al último valor de su factoría mas reputada, el sello neoyorquino Daptone, que avala y respalda el impecable directo de este versátil vocalista forjado en Washington pero proyectado desde Liverpool, cuyo estilizado debut 'Come around and love me' acaricia con la elegancia del mejor Marvin Gaye y desarma con la crudeza descorazonadora de Al Green.

Makaya McCraven Sábado, 23.20h, Repsol Jazz con visión futurista

Baterista, compositor, productor, es una de las figuras más desatacadas de ese pujante nuevo jazz salido de su nicho con una visión futurista que conecta con la electrónica, el hip hop y la sampladelia En la estela de Robert Glasper o Terrace Martin, como toda su prolija discografía, su directo responde a su consideración de 'científico del ritmo' y fluye como un vibrante collage improvisatorio de ritmos, teclados y efectos sonoros que te agita, mueve y estimula.