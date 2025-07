Las Hinds salvan el rock and roll con un impecable recital garajero

Miguel Aizpuru Bilbao Jueves, 10 de julio 2025, 20:17 Comenta Compartir

Las bandas de guitarras escasean en la primera jornada de un festival con mayor presencia de ritmos urbanos este año, por lo que Hinds han tenido que arrogarse el papel de salvadoras del rock and roll en Kobetamendi. Para ello, han tirado de espíritu garajero, actitud y canciones de sonido clásico y han levantado así a media tarde el escenario prinipal.

El cuarteto madrileño, liderado por Ana Perrote y Carlota Cossials, que llevan más de una década pateándose escenarios por todo el planeta en giras interminables, tiene muchas tablas y se les nota.

Así se ha evidenciado desde el inició en temas como 'Hi How Are You' o 'Boom Boom Back', con gran sonido de guitarras y melodías pop trabajadas y empastadas. «¿Qué pasa, Bilbao? Somos las Hinds, vuestras vecinas y amigas madrileñas», han saludado, muy felices y sonrientes.

Han seguido con cortes como 'Coffee' o 'Riding Solo', en los que resobanan a Mac DeMarco, Hole, Pavement y al indie californiano, y han vacilado cantando algún estribillo de Pulp entre canción y canción. «Nos gusta tocar a esta hora de la tarde, se os ve muy frescos y despiertos, de buen humor y cantándolas todas», han celebrado, antes de dedicar su 'Just Like Kids (Miau)' a «los hombres de la industria y de la vida en general que a las mujeres siempre nos dan una opinión no solicitada».

Para rematar la jugada, han sorprendido al personal con una versión de 'Girl, so confusing', de Charli xcx y han cerrado por todo lo alto con un 'En forma', esta en castellano, con coreografías y todo.

Temas

Rock