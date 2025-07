El día en que a Carolina Durante les cortaron la música en su primera actuación en el Bilbao BBK Live

E. C.

El idilio entre el Bilbao BBK Live y Carolina Durante empezó en 2018. El próximo sábado actuarán en Kobetamendi como la banda española más destacada del día. En el cartel del festival aparecen sólo por debajo de Kylie Minogue y a la misma altura que Damiano David, uno de los artistas más de moda del panorama actual y cantante del eurovisivo grupo de rock Måneskin, y la explosiva Nathy Peluso, que ya actuó en 2022. En su debut, por el contrario, casi había que tirar de lupa para encontrar a un desconocido cuarteto de hombres con nombre de mujer en un cartel encabezado por Florence + The Machine, Gorillaz y The XX. Fue una edición que será recordada por el conciertazo de Noel Gallagher con su banda, el espectáculo con tintes de musical que ofreció un David Byrne, que llegó al recinto en bicicleta... y por una banda que estaba empezando y que la lió parda sobre el escenario. Desde entonces, los madrileños han estado ligados a la villa. Fue amor a primera vista.

Un sol de justicia recibió al grupo en 2018 en su primera actuación en el BBK Live. Actuaban en viernes 13, a primera hora de la tarde y en el escenario más pequeño del recinto, una suerte de camión patrocinado por Firestone por el que pasaron otras bandas emergentes como Las Odio. Decenas de jóvenes recibieron al cuarteto, que apenas había publicado dos EPs. No habían grabado un disco, pero tenía un hit. Con los primeros acordes de 'Cayetano' en directo, todo se descontroló. Un pequeño grupo de fans se subió al escenario para bailar el tema con Diego Ibáñez y compañía, pero en apenas unos segundos se produjo una auténtica invasión. Cerca de un centenar de chavales saltaban sobre las tablas, sin apenas espacio.

Les cortaron el sonido y hubo que desalojarlo. «El stage manager nos echó una bronca tremenda», recuerda ahora la banda. Eso sí, la repercusión fue tal, que no todo el mundo estaba descontento: «El representante, digamos, de la marca Firestone, estaba pletórico. El año siguiente ese escenario era el doble de grande». Regresaron en 2022, compartiendo horario con Pet Shop Boys y el año pasado Diego se 'partió la cara' en un ring con Barry B para promocionar el tema 'Yo pensaba que me había tocado Dios'. Este sábado pisarán por primera vez el escenario principal de Kobetamendi.

Aunque las giras dejan poco tiempo para conocer el lugar que les acoge, Carolina Durante ya cuenta con un puñado de rincones a los que regresar en cada visita a Bilbao. Esos que no salen en las guías turísticas y que están llenos de locales. Los que mantienen la esencia. Cuanto toca comer y beber confían en dos clásicos. En la Bodega Joserra celebran «que aguanta con personalidad en el Casco Viejo» y en el Ambigú dan buena cuenta de «menús muy originales» y del «trato increíble de Ritxi y compañía».

Al margen del placer gastronómico, Carolina Durante disfrutan también de los sonidos de Bilbao. Para escuchar música recomiendan el Pantxike, en el barrio de San Francisco: «Si no has ido aún, ya estás tardando». También están pegados a la escena cultural vasca y celebran la irrupción de Sal del coche: «Lo mejor que ha salido de Bilbao en los últimos años». Recomiendan un proyecto que destaca por no tener un número fijo de miembros sobre el escenario, aunque todo orbita alrededor de Lizardi, Alberto y Jangitz. Huyen de las etiquetas, aunque su disco debut 'Ciudad de polvo' bebe del post-punk, la electrónica y el hip hop. Esta vez son ellos los que debutan en el BBK Livea primera hora de la tarde y en uno de los escenarios más modestos.