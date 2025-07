Damiano David cierra el BBK Live sin estridencias

Ekaitz Vargas Domingo, 13 de julio 2025, 03:38 Comenta Compartir

Damiano David, el que fue el carismático frontman de Måneskin, ha sido el encargado de clausurar esta edición del BBK Live. Lo ha hecho como estrella en solitario, diez minutos más tarde de lo previsto, con un escenario lleno de músicos, su nombre proyectado de fondo y una primera canción, 'The First Time' que no ha tardado en anunciar el tono del show: íntimo, melódico y bastante alejado del rock incendiario con el que se hizo mundialmente famoso. Ha aparecido entre humo, con camisa de rayas y pañuelo azul, en una estética que remite más a Harry Styles que a sus años con la banda italiana.

El escenario Nagusia estaba hasta arriba: no solo por la expectación, sino también porque era el último gran concierto del festival. Sin embargo, el arranque ha sido algo tibio. Con 'Voices' y 'Tango', Damiano ha ofrecido una propuesta pulida pero contenida, con visuales minimalistas, poca interacción con el público y una puesta en escena algo predecible. Ha saludado en inglés, aunque también ha soltado un «Hola a todo el mundo, qué tal» antes de bromear en spanglish: «Es mi primer big show como soltero… digo, en solitario».

El concierto ha ido cogiendo temperatura poco a poco, especialmente cuando ha versionado 'Nothing Breaks Like a Heart', de Mark Ronson y Miley Cyrus, una de las pocas canciones que el público ha coreado con verdadera emoción. Con 'Zombie Lady' ha compartido protagonismo con una de sus coristas, y ha demostrado, una vez más, que su voz y su presencia siguen intactas. También ha interpretado 'Too Sweet', de Hozier, y varios temas de su álbum debut, como 'Angel' o la romántica 'Tangerine', dedicada «a su preciosa novia» Dove Cameron.

El momento más esperado ha llegado con 'Born With a Broken Heart', su canción más popular hasta ahora, con más de 140 millones de reproducciones. Aunque para sus fans ha sido un regalo, para quienes se acercaban a su música por primera vez la propuesta puede haber resultado algo plana. Damiano ha explicado que este disco representa lo que quiere hacer, sin necesidad de justificar su viraje. Ha cerrado con 'No One Understands Me', un tema confesional donde aborda directamente las críticas por su cambio de estilo: «Ni yo mismo sé por qué he cambiado», ha dicho.

No ha sonado ninguna canción de Måneskin, como era de esperar. Y es que este no ha sido un concierto de nostalgia, sino un intento claro de afirmarse como artista pop independiente. El resultado: una despedida correcta, profesional y con fans entregados, pero que deja dudas sobre si esta nueva etapa tiene el gancho suficiente para sostener todo el peso del nombre que lo precede.

Temas

BBK Live