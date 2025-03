Damiano David, el dúo glam rock de culto Sparks y el rapero Kaytranada completan el BBK Live

El italiano Damiano David, el líder de Maneskin que ha pausado su actividad con el grupo con el que saltó a la fama para centrarse ... en su carrera en solitario, ofrecerá su primer concierto en España en las campas de Kobetamendi, secundando a la cabeza de cartel Kylie Minogue y junto a Nathy Peluso y Carolina Durante en la última jornada del BBK Live. Last Tour International ha anunciado las bandas que cierran su oferta de este año, y entre las sorpresas más destacables está la inclusión, también el sábado, del extravagante dúo de glam rock estadounidense Sparks, además del rapero y dj Kaytranada, que acompañará en la jornada inaugural del jueves a Pulp, Bicep con Chroma y Michael Kiwanuka.

La BBC publicó en 2021 un reportaje titulado 'La mejor banda de la que nunca has oído hablar'. Se refería al inclasificable dúo formado por los hermanos Russell y Ron Mael, que lleva más de medio siglo existiendo medio 'en secreto' como banda de culto de pop y glam rock y que salió a la luz para el resto gracias al documental de dos horas y media estrenado ese mismo año por el 'enfant terrible' del cine británico Edgar Wright. Entre sus fans, Mike Patton, líder de Faith No More, que grabó con ellos el disco de colaboraciones de los hermanos titulado 'Plagiarism' junto a artistas como Erasure o Jimmy Somerville. Entre lo más destacado para los que los vean y escuchen por vez primera, la voz en falsete de Russell, el bigotillo de Ron y la vestimenta vintage.

Ampliar Los hermanos Ron y Russell Mael, de Sparks.

Damiano David, sin embargo, se encuentra en la cresta de la ola. Alcanzó el éxito con el grupo con el que se inició cantando en las calles, Maneskin, y que acabó representado a Italia en Eurovisión y ganando en 2021, en una explosiva actuación que los relanzó para la escena internacional. A partir de ahí, su fama no ha hecho más que crecer, aunque el cantante haya decidido dejar en pausa a la banda para proyectar su carrera en solitario. Triunfa tanto con su música como con sus continuas apariciones en revistas y eventos varios, explotando su imagen sexy con estética de los años 20 que le está impulsando también en el mundo de la moda. El sábado en el BBK Live presentará por vez primera en España su álbum de debú 'Funny Little Fears'. Compartirá la jornada encabezada por Kylie Minogue, junto a Nathy Peluso, los citados Sparks, Hidrogenesse, Carolina Durante, The Blessed Madonna y L'Impératrice, entre otros.

A la jornada del jueves, liderada por Pulp, se incorpora el rapero, productor y dj canadiense Kaytranada, que traerá su éxito 'Timeless' (2024) quien, según la organización, «llega para aportar un matiz poco habitual en la línea estilística del festival. Su fusión de house y R&B, amplía el espectro sonoro de esta edición, consolidándose como uno de los artistas esenciales del momento». Se une así a la propuesta de rock, folk y soul de Michael Kiwanuka, al espectáculo inmersivo que ofrecerán Bicep junto a Chroma (AV DJ set), a Ca7riel y Paco Amoroso, el indie de Japanese Breakfast y el pop de Judeline. Se añade al cartel María Arnal.

La jornada del viernes permanece tal como se había anunciado con anterioridad, liderada por Raye y completada por Bad Gyal, Amaia, Amyl & The Sniffers, Polo&Pan, Orbital y Jessica Pratt, entre otros.

Kaytranada. E. C.

Las raves del Basoa y la calma de Lasai

Basoa regresará este año a su disposición circular original para convertirse por tres noches en «una rave en plena naturaleza, el refugio donde la electrónica cobra una nueva dimensión», como explican sus responsables. «El jueves, la pista de baile recibirá a Carista, CC:DISCO!, Fafi Abdel, Nour y Pépe, antes de que Tiga y Cora Novoa se enfrenten en un B2B que promete ser uno de los momentos más intensos de la jornada». El viernes, llegarán la electrónica de Octo Octa, el dúo chileno-colombiano S-Candalo, Verraco, Xamana Jones y lo que la organización denomina «un Special Secret Guest aún por anunciar». La última jornada presenta a Avalon Emerson, que clausurará el festival «con su inconfundible sonido expansivo». También estarán las sesiones de Pearson Sound, Jennifer Loveless y Oma Totem.

En cuando al espacio más calmo de Lasai, el jueves recibirá a Olivia, que presentará 'Textapes'. El viernes, será el turno de Populous, Mattias El Mansouri, Moopie, Toni Bass y Daniel Kelsan. Y para cerrar, el festival recibe a Vladimir Ivkovic, presentado por Last Tour como «dj de culto y narrador sonoro, figura esencial en la escena global gracias a su capacidad para tejer relatos hipnóticos a través de selecciones que desafían géneros y expectativas. Su curaduría en Lasai promete transformar el espacio en un enclave donde la música se experimenta sin prisas, sin urgencias, con una sensibilidad que abraza la exploración y la contemplación».