The Neanderthals montan la última fiesta del Trashville

Antes de arrancar su bolo divertidísimo (no queremos poner cachondísimo por el doble sentido del vocablo) de 21 canciones en 61 minutos, la carpa del ... Trashville estaba llenísima y congestionada para ver a los trogloditas The Neanderthals. Ignoramos si todo el mundo había acudido movido por los actuantes, pero seguro que no pocos estaban allí para resguardarse de la lluvia que caía justo a esa hora durante la actuación de los cabezas de cartel de la jornada, los Maniac Street Preachers.

El caso es que la parroquia roquera en pleno disfrutó del repertorio canónico basado en los ritmos juveniles de los años 50-60, o sea rock and roll, surf, garaje y hasta una pizca de twist. Dieron espectáculo a primera vista por vestir como unos Pedro Picapiedra con glamour endomingado a base de piel de leopardo, y por el papel no tan infantil de su cantante Johnny Rabb, que no queda claro si está loco de verdad o lo disimula (pegaba con saña con su maza al tambor, arrojaba plátanos y otras frutas al público, chillaba al cantar, rugía primitivo...). Pero todo esto se quedó en papel secundario cuando la banda, el cuarteto, apretaba el acelerador al son marcado por la guitarra de Eddie Angel, líder también de Los Straitjackets del surf instrumental que tocaron la víspera en el mismo escenario.

La veintena de canciones neandertales se repartió entre los originales que copia las fórmulas de los estilos triunfantes durante los años de oro del rock and roll, y las versiones más reconocibles, entre ellas las garajeras 'Have love will travel' y 'Louie Louie', el bombástico 'Surfin' bird', el más conocido por los Ramones 'California sun', el rocanrol mexicano 'Little Latin Lupe Lu' de los Righteous Brothers, y creo que también hicieron el 'Go go Yamaha' de los Spats.

La cita tenía actitud, no pecada de purista sino que resultaba instantánea y movedora, entraba por los ojos y los oídos, y los Neanderthals no se cansaban de despachar rock and roll escuela Chuck Berry y Beach Boys ('Betty's got a new tattoo','Too many nights in the gin mill' en plan The Hi-Risers), mucho hot rod rock and roll, un poco de surf exótico, un tema de pop que les quedó muy cromado, y algunos creíbles ejercicios de estilo sobre arcainsmos inspirados en Link Wray.

Fue un fiestón y acabó cómodo, porque muchos presentes marcharon a los bolos de los escenario más grandes de esa hora, que ya no llovía.