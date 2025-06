Nueve grammys para el Azkena

Ramón Albertus Sábado, 14 de junio 2025, 00:23 Comenta Compartir

Aunque la música tiene poco que ver con una competición deportiva en la que los títulos son lo que cuenta, ganar un Grammy se convierte en la coletilla pegada a un artista, además de un símbolo de estatus que aunque no garantiza nada –cabe recordar que ni Queen ni Jimi Hendrix ganaron ninguno– proyecta a un autor y aumenta su onda expansiva.

Lucinda Williams Actuación en el Azkena Regresa este viernes en el escenario 'God' de Mendizabala. A las 21.40 horas.

Premios 'Passionate Kisses' (1994), 'Get right with God' (2002) y 'Car Wheels on a Gravel Road' (1998).

Nominaciones Hasta 17 veces candidata al Grammy por temas como 'Lately' o 'Can't Let Go'.

Entre los nombres que desfilarán este jueves por la alfombra roja del Azkena Rock Festival -que cuenta con EL CORREO como medio oficial- en Mendizabala, varios cuentan con ese gramófono dorado. Lucinda Williams (tres Grammy de 17 nominaciones), The Flaming Lips (tres de seis), Melissa Etheridge (dos de 15) y John Fogerty (uno de ocho), que nunca fue nominado con su legendaria banda, Creedence Clearwater Revival.

Fogerty recibió el gramófono 25 años después de la poco amable separación del grupo, por su álbum 'Blue Moon Swamp' (1997). ¿Imaginan la escena? ¿De traje, con un emotivo discurso? Nada de eso. «El Grammy me llegó por correo», comentaba en su autobiografía 'Fortunate Son'. El premio, en la categoría de Mejor Álbum de Rock, ni siquiera se entregó en la gala principal. «Fue un reconocimiento a ese periodo tan duro e imposible para John», explicaba su esposa, Julie, en el libro, en referencia a los diferentes pleitos con sus excompañeros.

Flaming Lips Actuación en el Azkena Actuarán el sábado 21 en el escenario 'God' de Mendizabala. 21.30 horas.

Premios 'Approaching Pavonis Mons by Balloon (Utopia Planitia)' (2003) y 'The Wizard Turns On...» (2007) y 'At War with the Mystics' (2006).

Nominaciones 'Fight test' o 'At War With The Mystics 5.1'.

Como curiosidad: el contrato que Creedence firmó con 'Fantasy Records', que atormentaría a Fogerty durante años, fue exhibido hace una década en el Grammy Museum de Los Ángeles, junto a la guitarra de 'Green River' (1969), su diploma de secundaria o la letra manuscrita de 'Proud Mary'. En esos recuerdos de actuaciones de la gala llama precisamente la atención la colaboración de Tina Turner y Beyoncé en 2008, versionando ese mismo tema. Las cámaras captaban a Fogerty sonriendo, con Julie a su lado y Yoko Ono detrás. «Fue una noche divertida», dijo. Ese mismo año, compartió escenario con Jerry Lee Lewis y Little Richard, en una de esas actuaciones memorables auspiciada por la Academia (fundada en 1957).

Melissa Etheridge Actuación en el Azkena Etheridge actúa el jueves 19 de junio en el escenario 'God' de Mendizabala. A las 21.10 horas.

Premios Mejor interpretación de rock femenino por 'Ain't It Heavy' (1993) y por 'Come to My Window' (1995).

Nominaciones Por temas como 'Angels Would Fall, I Need to Wake Up' y 'Enough of me', entre otros.

A Lucinda Williams (72 años), la revista 'Time' la coronó como la mejor compositora de Estados Unidos. Y siguiendo con el símil, sus memorias están llenas de espinas. Hace dos años, la vimos en Vitoria, recuperándose de un ictus que le dejó sin movilidad en el brazo izquierdo. «Estoy reaprendiendo a tocar la guitarra», decía la ganadora de tres Grammy, que guarda una anécdota dura y surrealista. Uno de ellos fue empeñado por su expareja. «Sospeché que Matthew Greeson robaba mis cosas para venderlas y comprar drogas. Cuando lo confronté, tuvo un ataque de ira violento», explica en 'No compartas con nadie los secretos que te conté' (Liburuak). Aquel episodio inspiró 'Wakin' Up', una canción sobre maltrato y adicción.

John Fogerty Actuación en el Azkena Actúa el viernes 20 en el escenario 'God' de Mendizabala. A las 00.25 horas.

Premios Un Grammy por 'Blue Moon Swamp' (1998) en la categoría de mejor disco de rock.

Nominaciones Entre las ocho candidaturas se encuentra la de 'Premonition' o 'Centerfield'.

Otra ganadora es Melissa Etheridge. Obtuvo ese reconocimiento con 'Ain't It Heavy' (1992) y 'Come to My Window' (1994) en una racha en la que su fama se disparó. Pero el momento más emotivo suyo en una gala llegó en 2005, cuando, superando aún la quimioterapia por cáncer de mama, subió al escenario de los Grammy para homenajear a Janis Joplin con 'Piece of My Heart', junto a Joss Stone. «Primero pensé que quería cantar sola y luego dije. 'Voy a estar calva'», comentaba en entrevistas. «Fue liberador», dijo la también ganadora de un Oscar a mejor canción oiriginal por 'I Need to Wake Up'.

En esa fiesta, los Flaming Lips se han colado en hasta en tres ocasiones. Su cantante Wayne Coyne apareció con una tirita de colores la primera vez que se lo llevaron. «Estábamos muy abiertos a cualquier absurdo de la industria musical en el que pudiéramos tener un asiento en primera fila», decía. Con el tiempo admitiría que personas que «nunca nos habían prestado atención de repente estaban escuchando nuestra música».