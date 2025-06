«Me importa el efecto que genero en otras personas, de ahí mi conciencia social»

Arranca el Azkena Rock Festival. Casi 60 conciertos entre Mendizabala y la Virgen Blanca. Entre la pléyade de artistas, destaca Melissa Etheridge (Leavenworth, Kansas, 1964). ... La cantautora atiende por videollamada en una estancia de su hogar en la que se aprecian los galardones que ha recibido en su trayectoria musical. Icono del rock americano desde finales de los 80, habla de 'Rise' (renacer), el título de su próximo disco, que verá la luz en 2026, y dice que no ha compuesto prácticamente ni una línea en los últimos años. «Han sido demasiadas emociones», reconoce, evocando la muerte de uno de sus hijos (Beckett) con sólo 21 años por una sobredosis de opioides. Ese dolor ha inspirado en parte su álbum. Pero no hay un tono luctuoso. «Es un aprendizaje para saber amar el presente y mantenerse fuerte».

Tras más de 30 años sin pisar un escenario en España, este jueves (21.30 horas) estará en el escenario 'God' de Mendizabala.

– Vuelve a visitarnos.

– Menudo viaje. Recuerdo tocar en España a finales de la década de los 80 y principios de los 90. Tuve un buen contacto entonces con la cultura 'underground' española, pero no conseguí hacerme popular. Me encantaba el país, pero no vendía. No podía permitirme hacer 'shows' allí con una banda tan grande y con todo el equipo que llevaba a Alemania u Holanda. Así que... fue difícil continuar.

– Ésta será su primera vez en el Azkena. Y en Vitoria.

– Me hace mucha mucha ilusión y estoy agradecida de que mi regreso (a España) sea en este bonito festival. De la ciudad he oído que tiene unas zonas verdes maravillosas.

– ¿Qué repertorio ha preparado?

– 'Full' rock and roll, con toda la banda. En cuanto a álbumes... optaré por los cinco primeros ('Melissa Etheridge', 'Brave And Crazy', 'Never Enough', 'Yes I Am' y 'Your Little Secret'). Traigo los 'hits', los que que la gente conoce y quiero tocar para que el público pueda cantar. Quizás también incluya algún tema nuevo y de mi último documental, 'I'm Not Broken'.

– Ese filme se inspira en las cartas que recibió de mujeres encarceladas en una prisión de su ciudad natal. Impresiona verle cantar junto a ellas.

– Ha sido una de las mejores cosas que he hecho, de mis favoritas. Realmente disfruté muchísimo tocar allí y ellas lo apreciaron tanto y respondieron tan bien... Significó mucho para mí.

– Es que usted se crió en una casa cerca de ese centro penitenciario, ¿no? ¿Eso le hizo ganar más conciencia social?

– Puede ser. Aunque fue algo que normalicé. Creo que influyeron más mis vivencias, hablar con mis padres y saber cómo se sentían, qué pensaban del mundo... Con el tiempo me di cuenta de que en esta vida importo yo, lo que soy, lo que hago y lo que creo, pero también importa mucho el efecto que genero en otras personas. Creo que de ese pensamiento es donde vino realmente mi conciencia social.

– ¿Siempre lo ha tenido tan claro?

– Bueno, he aprendido a medida que he envejecido. En los últimos 20 años he ganado un conocimiento espiritual del mundo que antes no tenía. Así es la vida: se supone que creces, aprendes, te vuelves más sabio... y todas esas cosas, ja ja ja.

– Usted ha pasado por mucho. Un cáncer difícil, la pérdida de un hijo... ¿En qué momento vital se encuentra ahora?

– Uno en el que elijo la alegría y el amor. Cada momento de nuestra vida es una elección y el miedo sólo genera más miedo. Optar por el amor, pase lo que pase, es sin duda lo mejor que puedo hacer.

– ¿Hace cuánto que no entra a un estudio de grabación?

– Oh. Estuve la semana pasada. Estoy preparando un álbum que saldrá el año que viene.

– No me diga. ¿Qué podremos esperar en él?

– Mis últimos ocho años han sido demasiado... Me he pasado todo ese tiempo sin escribir. Así que será un disco maduro y sensible con la realidad. Con algo de rock and roll, tipo 'americana' (música tradicional estadounidense), folk, country, acústico, eléctrico... Todo mezclado. El título provisional que le he puesto es 'Rise' (renacer).

– Una palabra bastante esclarecedora. ¿Le ha fallado la inspiración durante estos ocho años?

– No, no era una cuestión de inspiración. He estado recopilando experiencias durante años, pero realmente no he estado centrada y no me he dado mi tiempo hasta ahora. Ha sido este último año el que me he dedicado por completo a escribir.

– ¿A qué experiencias se refiere?

– La muerte de mi hijo. Ocurrió hace cinco años y fue duro. Pero me ha aportado conocimiento, aprendizaje para saber amar el presente, mantenerme fuerte y estar bien.

– Su hijo Beckett murió por una sobredosis de fentanilo. Alrededor de 2.000 personas fallecen cada día en Estados Unidos por este motivo. ¿Cómo ve esta crisis?

– Trato de combatirla de forma activa. Tengo una fundación, Etheridge Foundation, que destina dinero y donaciones a la investigación de plantas medicinales, psicodélicas y alucinógenas que puedan contribuir a luchar contra la adicción que genera el consumo de estos opiáceos. Pongo todo mi corazón y mi cabeza en que esos estudios salgan adelante porque hacen mucha falta. Y también se necesita cambiar determinadas leyes, sobre todo aquí en Estados Unidos.

– ¿Por ejemplo?

– Para superar la crisis de los opioides hacen falta tratamientos con plantas medicinales. Una de nuestras primeras becas de investigación se realizó en España, cuando había un problema con la heroína. En ese momento, los consumidores tenían un tratamiento de metadona cubierto por el Estado, pero entonces, dejaban una droga y se enganchaban a otra. En ese proceso, se descubrió la ibogaína –de la Iboga, una planta de África– y ha resultado ser muy exitosa. Los que la probaron no sólo dejaron de fumar y beber sino que también cambiaron por completo sus hábitos de vida.

– En esos y otros momentos de crisis dicen que su música da esperanza. ¿Le pesa a veces esa etiqueta?

– No, está bien. Mi trabajo es hacer música que me guste y que me inspire. Así que, si me inspira a mí, quizás también lo pueda hacer a otros.

– Usted ha sido un icono para la comunidad LGTBIQ+ desde que en 1993 se declaró abiertamente homosexual en un acto para celebrar la investidura de Bill Clinton. ¿Tuvo miedo de que esto afectara a su carrera?

– Entonces no había demasiados personajes públicos que hubieran salido del armario. Pero, en mi caso, yo ya había sacado tres discos que me habían ido bien. Mi círculo cercano ya sabía que yo era lesbiana, pero otras personas me hacían preguntas personales al respecto y yo no quería mentir. Me sentía incómoda por no ser más clara y en 1993 me decidí a hacerlo.

– ¿Cómo lo recuerda?

– Estaba con varias asociaciones gais celebrando la toma de posesión de Bill Clinton. Él era el primer candidato a la presidencia que incluso decía las palabras gay y lesbiana. Prometió que iba a apoyarnos y, es cierto, nos sentimos escuchados. Fue un momento importante, sobre todo porque ocurrió después de la crisis del sida. Así que sentimos que por fin teníamos nuestro sitio. Y sí, en mitad de la celebración, cogí un micrófono y dije: «Soy lesbiana». Quizás pensaba anunciarlo de otra forma, pero fue así. No había redes sociales así que la gente se fue enterando poco a poco. También porque durante los siguientes dos años sólo hablé de que era lesbiana, ja, ja.

– Con el Gobierno de Trump, ¿teme que se retroceda en los derechos del colectivo?

– No me gusta tener miedo. Pero entiendo que hay un cierto retroceso. Porque cuando se crean cambios que hacen pensar en la sexualidad humana de manera diferente, una forma en la que quedan fuera las normas religiosas, se genera un nuevo espacio que crea inseguridad a ciertas personas. No lo entienden y lo rechazan. Por eso, este debe ser el momento en el que nos mantenemos fuertes y decimos que, sí, simplemente somos seres humanos como tú que hacemos cosas increíbles, como tú. Así llegaremos más lejos.

– Hay otros artistas jóvenes que, como usted, también reivindican el orgullo LGTBIQ+. ¿A quién admira?

– Amo a Chappell Roan. Pero mi lista de reproducción es muy variada. Está Chris Stapleton, SZA, Kendrick Lamar... Cualquiera que haga música desde el corazón y que te haga sentir algo.