¿Robert Jon o Turbonegro? ¿The Hellacopters o Dead Kennedys? ¿Public Image Limited O C.O.F.F.I.N? ¿Reckless Kelly o Bobbie Dazzle? La organización del Azkena de Vitoria ha hecho público este jueves los horarios oficiales y anima así la cuenta atrás para tres jornadas de la mano de leyendas del rock, bandas más que consolidadas y nuevas promesas. Los seguidores del festival pueden empezar a planear su ruta por los escenarios y también sus descansos (si es que lo necesitan) para recargar pilas. Dinosaur Jr., John Fogerty y The Flaming Lips aparecen subrayados como cabezas de cartel para el jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de junio, respectivamente. Estamos a un mes de la celebración.

Fogerty (00.25), estrella indiscutible e icono de la Creedence Clearwater Revival, llegará pasada la medianoche en la segunda jornada y en la que es su fecha exclusiva en España. A ese plato fuerte le precederán Lucinda Williams (21.40 horas) y Public Image Ltd. (20.25 horas), con Johnny Rotten al frente. El mejor country rock y punk como aperitivo a una velada prometedora que sirve como repasa de la historia del género y ejemplo de su variedad. En esa misma jornada se encuentran Turbonegro (23.05), Kaotiko (02.00) y un sentido homenaje a Little Richard de la mano de Diamond Dogs & Chris Spedding (01.55). ¿Coincidencias horarias? Turbonegro y Robert Jon & The Wreck, que comienza a los quince minutos en otro escenario. Cuestión de gustos. También Public Image Limited (20.50) sonará a la vez que C.O.F.F.I.N (20.50), en escenarios separados.

Programa del jueves 18 de junio.

Ese viernes en los escenarios Trashville se contará con las propuestas más arriesgadas y alternativas. Distribuido en dos carpas, en 'Trash a go-go!' actúan Las Jennys de Arroyoculebro (18.30 horas), etiquetadas como punk de extrarradio, seguidas por Thee Scarecrows Aka (20.00), Escape-ism (22.30) y Los Straitjackets (01.00). La fiesta se prolongará con Rock Nights (02.30) y Miss Strychnine (04.30). Mientras, la carpa 'Rat Hole' acogerá la programación familiar de Txiki ARF (17.30–20.30), y la noche quedará en manos de los sets de Borja Nihil (02.00) y Alta Tensión DJs (04.00).

Antes, en la jornada inaugural del jueves 19 aparece en letras grandes Dinosaur Jr. (23.40), que repasará íntegramente su álbum 'Without a Sound'. Quienes lo han visto en directo han confirmado que en vivo trasladan ese sonido de forma fiel e incluso potenciando la escucha del álbum en casa. Antes, Melissa Etheridge (21.10) aportará la intensidad de su rock confesional en torno a una vida de película, y The Damned (22.25), pioneros del punk británico, prenderá la cerilla del festival. Buzzcocks (19.10), Quique González (20.15) y Lee Rocker de Stray Cats (01.05) completan esa primera jornada. Ese jueves en la carpa 'Trashville-Trash a go-go!' quienes busquen las propuestas más atrevidas y arriesgadas (o alargar hasta el cierre) tienen una cita con Mambo Rambo (19.15), Fléau (21.15), Gogoponies (22.30), Wau y los Arrghs!!! (0.30) y El Chico (2.00).

Viernes 20.

La última jornada del sabado 21 cuenta con The Flaming Lips, que lleva al directo 'Yoshimi Battles the Pink Robots' (21.30), seguidos por Manic Street Preachers (00.20) en su única actuación en España. ¿Alternativa? El grupo The Chesterfield Kinds, que comienza su concierto media hora antes (21.00) en otro escenario. La noche la completan nombres como The Hellacopters (01.55), la americana Margo Price (22.55) y el punk de Dead Kennedys (01.50). También destacan Cherie Currie (19.20), que revive los himnos de The Runaways, y el inconfundible estilo 'crooner' de Richard Hawley (19.05). Una de las preguntas que se tendrán que hacer algunos fieles del certamen es si acudir a ver a The Hellacopters o Dead Kennedys o un rato a cada grupo. También Cherie Currie (19.20) se solapa con Richard Hawley (19.05).

Cartel del sábado 21 de junio.

Ese sábado se repiten los conciertos infantiles en el escenario 'Rat Hole' (17.30-20.30) y la noche electrónica quedará en manos de DJ Bone (02.00) y Bilba Grotbill (04.00). 'Trash a go-go!' se podrá disfrutar del garage-punk de Wallaroos (18.30), The Sex Organs (20.00), The Devils (22.15) y el ritmo primitivo de The Neanderthals (00.50). Tras ellos, pincharán Malandra (02.30) y Nat Simons Jukebox (04.30).