El enérgico rock de The Carburetors ambientará la Virgen Blanca el 19 de junio

A. A. Miércoles, 19 de febrero 2025, 18:18 Comenta Compartir

Los noruegos The Carburetors tocarán el 19 de junio en la Virgen Blanca como cabezas de cartel del Osteguna Rock Vital Fest, un anticipo, preludio, prólogo o como se quiera del Azkena, que esa misma noche vivirá la primera velada de su edición de 2025, prevista para ese jueves, el viernes 20 y el sábado 21.

Ya es una costumbre que la céntrica plaza vitoriana acoja un concierto gratuito ese día de inicio del festival de Mendizabala. La ciudad se va ambientando así con un ritmo rockero que no dejará en todo el fin de semana. Porque los noruegos vienen precisamente a inyectar marcha al público vitoriano. Les avala una carrera que comenzó en 2004 con el álbum 'Pain Is Temporary, Glory Is Forever' y desde entonces han arrasado en todos los escenarios en los que han actuado, «prendiéndoles fuego», según indica su biografía.

The Carburetors, con sede en Oslo, está integrada por Eddie Guz, voz; Kai Kidd, guitarra; Chris Marchand, guitarra principal; King O' Men, bajo; y Chris Nitro, batería. Su música se basa en el boogie, rock and roll y heavy metal y ha sido descrita como una mezcla entre de Chuck Berry y Motörhead, si eso es posible.Sin pararLa banda ha realizado numerosas giras por toda Europa, tocando en algunos de los festivales más importantes y compartiendo escenario con artistas de primer nivel como Mötley Crüe, Judas Priest, Deep Purple, Motörhead y Rose Tattoo.

Más bandas

The Carburetors celebra su vigésimo aniversario con un nuevo y excepcional álbum de estudio titulado 'Drinking From the Skulls of Our Enemies'. Son once temas clásicos de Hard Rock estilo 'Headbanging' (tipo de movimiento que consiste en la sacudida violenta de la cabeza al ritmo de la música) con los que rinden homenaje a los grandes pioneros del rock que los inspiraron y cambiaron sus vidas para siempre. Los noruegos son los cabezas de cartel del Osteguna, pero no será el único grupo que tocará en la Virgen Blanca. La Fundación Vital, promotora de la iniciativa, dará a conocer en breve el resto de formaciones.

Temas

Azkena Rock Festival