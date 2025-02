John Fogerty actuará en exclusiva en el festival Azkena

Ramón Albertus Miércoles, 12 de febrero 2025, 10:31 | Actualizado 11:18h. Comenta Compartir

Si preguntan por artistas vivos del rock cuyo repertorio es imprescindible para contar la historia del género, su nombre entrará entre los más repetidos. El del genio de Creedence Clearwater Revival, John Fogerty. La voz de 'Proud Mary', 'Who'll Stop The Rain', 'Long As ... I Can See The Light', 'Travelin' Band'... regresa al Azkena Rock Festival de Vitoria -que se celebrará los días 19, 20 y 21 de junio en Mendizabala- en su única actuación en España. Se suma así junto a Manic Street Preachers y a The Flaming Lips como cabezas de cartel del templo de las guitarras.

El anuncio del músico era uno de los más esperados por los fieles del festival. En su web oficial, Fogerty avanza que la actuación será el jueves 19. 'John Fogerty hace historia en el Azkena', se tituló la crónica de la actuación de la leyenda sureña en 2017 publicada en este periódico. En 2020 se anunció su presencia, pero debido a la pandemia no se produjo esa vuelta. Al año siguiente, el director del festival vitoriano, Alfonso Santiago, confesó que su intención había sido traerlo, pero no encajó en la gira europea. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Azkena Rock Festival (@azkenarockfest) «Hoy salda una deuda con el público del Azkena Rock Festival al confirmar su presencia, después de que la pandemia obligara en 2020 a suspender su muy esperada actuación tras el gran recuerdo que había dejado tres años antes interpretando los clásicos de la Creedence», apunta el certamen. Su huella aparece en las alfombras más prestigiosas del rock (Rock & Roll Hall of Fame) y ha vendido más de 100 millones de discos a lo largo de su amplia trayectoria. «No me metí en la música para ligar, hacerme famoso o rico. Me metí en la música por la música. Fue (y es) algo mágico. Solo quería escribir buenas canciones», decía Fogerty en su biografía 'Fortunate son: My life My music' (2015), unas memorias plagadas de comentarios acerca del origen de los éxitos que elevaron al grupo Creedence Clearwater Revival (CCR) a lo más alto. A esta tanda de confirmaciones se suman también Margo Price, C.O.F.F.I.N, The Lemon Twigs y Sarria. Margo Price actúa en fecha exclusiva y se ha consolidado como un «talento generacional y artista de culto que no duda en tratar temas como la brecha salarial de género o la difícil situación de los agricultores estadounidenses». Por su parte, desde Australia llega C.O.F.F.I.N, banda de hard rock y punk festivo prometiendo que la suya será una de esas actuaciones que dejan huella en el Azkena. The Lemon Twigs es una banda de las que más ha crecido con el boca-oreja, con un gran directo. Por su parte, el malagueño Sarria es más que una de las grandes promesas del pop rock español. Bonos a la venta Los bonos ya están a la venta en azkenarockfestival.com a precio promocional hasta el próximo 7 de marzo. Este año, además del bono gaztea (100 euros + gastos, para menores de 23 años), se lanza el bono cuadrilla, pensado para los inseparables grupos de amigos del festival: al comprar 5 bonos, recibirán 6. También se mantiene la opción de compra a plazos y la entrada gratuita para menores de 14 años. El festival ofrecerá viajes organizados en autobús desde ciudades cercanas como Bilbao, Pamplona, Donostia, Zarautz, Arrasate y Alsasua, facilitando así el acceso a uno de los eventos más esperados del año.

