«Tras más de cuatro décadas, el aeropuerto de Foronda es esencial y tiene un futuro prometedor»

16 de febrero de 1980 fue la histórica fecha en la que se inauguró el aeropuerto de Vitoria con su primer vuelo. Una instalación «primordial del tejido productivo, turístico y social de Álava», recalca su directora, Begoña Llarena, que asumió el cargo en 2010. «Pasadas más de cuatro décadas desde su puesta en servicio, es esencial en el transporte de mercancías y tiene un futuro prometedor en el de pasajeros. Esperamos seguir ofreciendo como hasta ahora un servicio de calidad, seguro y eficiente a compañías aéreas y usuarios», transmite la responsable, que felicita al periódico por el aniversario. «Zorionak por los 115 años de divulgación de información novedosa y relevante, como lo fue la portada de hace 45 años con ocasión de la inauguración del aeropuerto».

