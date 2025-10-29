«El trabajo del que estoy más orgulloso»

Lunes, 27 de octubre 2025 | Actualizado 29/10/2025 11:38h. Comenta Compartir

Ampliar

José Javier Gómez era jefe de obra cuando la construcción de la Torre Iberdrola, ese proyecto de cifras mareantes –165 metros de altura, 60.000 metros cúbicos de hormigón, 5.000 ventanas– que tardó cuatro años en cobrar forma y que es uno de los emblemas de Bilbao. A su cargo estaba el revestimiento de la estructura, incluido el muro cortina que trajeron en camiones desde Suiza, el país desde donde nos atiende enfrascado como está en las obras de la fábrica de relojes Audemars Piguet, en Lausanne. «Es el trabajo del que me siento más orgulloso», explica con la portada del periódico que recreaba otra imagen icónica, la del almuerzo de los obreros sobre una viga del Rockefeller Center de Nueva York. «Me puse guantes de soldador porque el tercero por la izquierda los llevaba también en la foto original». Eso es tomárselo en serio. Vuelve todos los años dos veces a Bilbao y se aloja en el Meliá, «cerca de mi torre», dice.