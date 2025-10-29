El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«El tiempo que pasé en euskadi ha dejado una huella imborrable en mí: es mi segunda patria»

03.07.88 ·

Frederik Bruhn-Petersen

Martes, 28 de octubre 2025

Comenta
Imagen -

Fue el danés de Ajuria Enea: Frederik Bruhn-Petersen vino a pasar diez meses en Euskadi a través de una asociación de intercambio cultural y, una vez aquí, descubrió con sorpresa quiénes eran y dónde vivían sus anfitriones, los Ardanza. «Guardo un recuerdo muy entrañable de aquella época, que comenzó con mi llegada a Vitoria dos días antes de cumplir 18 años. Estoy eternamente agradecido a mi familia de acogida, que me recibió con los brazos abiertos y me hizo sentir como un miembro más desde el primer día. Mi tiempo en Euskadi ha sido un aspecto definitorio de mi vida, que ha dejado una huella imborrable en mí. Nunca dejaré de considerar Euskadi como mi segunda patria», explica. Y sí, también recuerda aquella entrevista sobre su experiencia que le llevó a la portada del periódico: «Estaba bastante nervioso y muy concentrado en no decir ninguna tontería en castellano».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «El tiempo que pasé en euskadi ha dejado una huella imborrable en mí: es mi segunda patria»

«El tiempo que pasé en euskadi ha dejado una huella imborrable en mí: es mi segunda patria»