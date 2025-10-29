«El tiempo que pasé en euskadi ha dejado una huella imborrable en mí: es mi segunda patria»

Martes, 28 de octubre 2025 | Actualizado 29/10/2025 11:43h. Comenta Compartir

Fue el danés de Ajuria Enea: Frederik Bruhn-Petersen vino a pasar diez meses en Euskadi a través de una asociación de intercambio cultural y, una vez aquí, descubrió con sorpresa quiénes eran y dónde vivían sus anfitriones, los Ardanza. «Guardo un recuerdo muy entrañable de aquella época, que comenzó con mi llegada a Vitoria dos días antes de cumplir 18 años. Estoy eternamente agradecido a mi familia de acogida, que me recibió con los brazos abiertos y me hizo sentir como un miembro más desde el primer día. Mi tiempo en Euskadi ha sido un aspecto definitorio de mi vida, que ha dejado una huella imborrable en mí. Nunca dejaré de considerar Euskadi como mi segunda patria», explica. Y sí, también recuerda aquella entrevista sobre su experiencia que le llevó a la portada del periódico: «Estaba bastante nervioso y muy concentrado en no decir ninguna tontería en castellano».