Somarriba pisa la huella de Induráin en París

Cuando tenía 13 años, Joane Somarriba acompañó a su aita al Tour, a una de esas cunetas abarrotadas de aficionados. Antes de que pasara el pelotón masculino, lo hizo el femenino. Sorpresa. «Yo ni sabía que las mujeres corrían el Tour», confiesa. El ciclismo femenino era casi invisible. La corredora vizcaína tuvo que asfaltar su propio camino «a trancas y barrancas». Y, «aunque todas las puertas se cerraban por ser mujer», en 2000 ganó la Grande Boucle, la carrera de la que nada sabía cuando era niña. Repitió triunfo en 2001 y 2003. También venció en el Giro (1999-2000) y el Mundial de contrarreloj (2003). A su rueda creció en Euskadi y España un deporte que casi no existía, el ciclismo femenino.