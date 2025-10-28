El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

Somarriba pisa la huella de Induráin en París

21.08.00 ·

Joane Somarriba

Martes, 28 de octubre 2025, 12:54

Comenta
Imagen -

Cuando tenía 13 años, Joane Somarriba acompañó a su aita al Tour, a una de esas cunetas abarrotadas de aficionados. Antes de que pasara el pelotón masculino, lo hizo el femenino. Sorpresa. «Yo ni sabía que las mujeres corrían el Tour», confiesa. El ciclismo femenino era casi invisible. La corredora vizcaína tuvo que asfaltar su propio camino «a trancas y barrancas». Y, «aunque todas las puertas se cerraban por ser mujer», en 2000 ganó la Grande Boucle, la carrera de la que nada sabía cuando era niña. Repitió triunfo en 2001 y 2003. También venció en el Giro (1999-2000) y el Mundial de contrarreloj (2003). A su rueda creció en Euskadi y España un deporte que casi no existía, el ciclismo femenino.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  3. 3

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  4. 4

    Bilbao pone en marcha el nuevo sistema de recogida de basuras con rebajas de hasta un 20% en la tasa
  5. 5

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  6. 6

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  7. 7 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Bilbao es la segunda ciudad más limpia de España
  10. 10

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Somarriba pisa la huella de Induráin en París

Somarriba pisa la huella de Induráin en París