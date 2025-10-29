El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«La sociedad se iba relajando pero en el hospital veíamos gente morir cada día»

31.12.20 ·

Los sanitarios

Martes, 28 de octubre 2025

Comenta
Imagen -

2020 fue el año en el que una pandemia paralizó el mundo. El covid entró en España por Vitoria en febrero y llegaron los contagios, la cuarentena, los fallecidos... En primera línea, siempre estuvieron los sanitarios y la portada del 31 de diciembre fue un homenaje a ellos. «A finales de año, la sociedad ya se iba relajando y perdiendo el miedo, pero en el hospital seguíamos viendo gente morir cada día», recuerda Ane Ibáñez, enfermera de la UCI. «Fue muy duro. Cuando volvías un día, el paciente que estaba allí la noche anterior ya no estaba. Las despedidas familiares eran constantes», añade Arantza Ortiz de Urbina, limpiadora en Txagorritxu. «En aquella época había dudas sobre las vacunas y ahora vemos que sí han servido», aporta Julia Barroso, médica internista.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «La sociedad se iba relajando pero en el hospital veíamos gente morir cada día»

«La sociedad se iba relajando pero en el hospital veíamos gente morir cada día»