«La sociedad se iba relajando pero en el hospital veíamos gente morir cada día»

2020 fue el año en el que una pandemia paralizó el mundo. El covid entró en España por Vitoria en febrero y llegaron los contagios, la cuarentena, los fallecidos... En primera línea, siempre estuvieron los sanitarios y la portada del 31 de diciembre fue un homenaje a ellos. «A finales de año, la sociedad ya se iba relajando y perdiendo el miedo, pero en el hospital seguíamos viendo gente morir cada día», recuerda Ane Ibáñez, enfermera de la UCI. «Fue muy duro. Cuando volvías un día, el paciente que estaba allí la noche anterior ya no estaba. Las despedidas familiares eran constantes», añade Arantza Ortiz de Urbina, limpiadora en Txagorritxu. «En aquella época había dudas sobre las vacunas y ahora vemos que sí han servido», aporta Julia Barroso, médica internista.